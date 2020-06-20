香港今6.20三罢公投距离罢工六万票目标尚有一大距离

由“中学生行动筹备平台”及“200万三罢工会联合阵线”举办的6.20三罢公投今日在港九多个地点举行，以罢工罢课罢市表态反对即将“杀到”香港的所谓港区国安法。不过“二百万三罢联合阵线”目标是今日取得至少6万票，但目前仅得1.4万票，距离目前尚有一大段距离。投票20日晚上8时结束后，九龙慈云山主票站的点票过程会公开让传媒拍摄及直播，预计晚上11时有结果。

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“二百万三罢联合阵线”目标是今日取得至少6万票、当中逾六成赞成罢工，便会发起跨工会罢工。截至昨日共有30个工会参与公投，包括新公务员工会、社会工作者总工会等，但总会员人数仅得1.4万，距离至少6万投票门槛仍有很大距离。职工盟主席吴敏儿表示，今次一仗考验港人在难关中坚持的能耐，展现反恶法的顽强决心。

她指《基本法》赋予港人组织工会权利，呼吁全港打工仔女珍惜最后自由，即日到票站加入工会及投票，“『唔好放弃』唔系得个讲字，公投叫你嚟投票啫，其实一啲都唔艰难……嚟登记做会员投埋票，咁都唔做？”

“中学生行动筹备平台”代表、香港众志副主席郑家朗表示，公投是绝地反击，投票结果足以向港共政权反映香港市民对港版国安法的不满及反抗，足以扭转现况，呼吁港人站起来向国安法说不，“誓反恶法，罢工救港！”

郑家朗表示，公投就是抗争，投票结果足以向港共政权反映香港市民对港版国安法的不满。他指罢课公投目标是有一万名中学生投票，当中逾六成支持罢课便算通过。他预料今日投票过程或遭警方为难，但会尽办法令公投继续举行。他鼓励学生走出恐惧、坚守理念，“运动潮流是无法抵挡，政府的打压是不会永远”。

有份筹备罢课公投的青年政治关注组成员梁皓媛是应届中学文凭试考生，她告诉苹果日报，她已决定明年重考，今年专心投入社运，“香港整体的未来远比自己的未来重要”。她表示，身边的学运朋友一直被跟踪骚扰，她的相片亦曾被上载到“蓝丝”社交群组，更遭性暴力言语侮辱。她首次听到港版国安法后即感不安，“会不会成为大陆维权人士下场的人？”但她更希望克服恐惧，“因为经过这一年，已经什么可以再怕了”，形容噤声即是认输。

公投有票站供实体投票，亦设网上投票。投票由上午10时开始，工会会员及中学生到票站出示工会会员证及学生证等身份证明文件，经核实身份后即可获发选票，各参与工会有不同议案，但其中两项议案会与学生公投一致，一是反对港版国安法，二是以罢工或罢课阻止港版国安法实施，有赞成、反对及弃权选择。投票人盖印后将选票投入指定票箱，投错票箱将作废，盖印偏离选项框三分二亦作废。为免违反限聚令，票站人员会将轮候投票人龙分开以不多于50人为一组。投票晚上8时结束后，慈云山主票站的点票过程会公开让传媒拍摄及直播，预计晚上11时有结果。

所有工会会员亦可到各票站透过加密平板电脑网上投票，学生可登入投票网站投票。点票前会先覆核是否有人重复投票，所有资料会在点票后销毁。

民政事务局昨晚表示，根据《区议会议员酬金、津贴和开支偿还款额安排指引》，区议员如以营运开支偿还款额及其他实报实销的津贴偿还款额支付办事处的运作开支，须确保办事处用于执行区议会职务，警告若将办事处作为公投活动票站，有关开支将不获发还。

至于警方今日会否对公投采取行动，警方发言人19日回覆查询时表示，会因应不同情况及最新形势作出评估及部署，有关部署属行动细节，不会公开。