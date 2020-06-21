三峡库区传警讯 水位超出防洪限制近两米

去年曾传出坝体变形的三峡水库再次引起关注，根据中国湖北卫视21日报道，受连日强降雨影响，三峡库区水位持续上涨，目前库区水位升至147米，超出防洪限制水位近两米。

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据报道，三峡大坝入库流量20日增加至每秒26500立方米，比19日的每秒20500立方米增加了每秒6000立方米。目前库区水位接近147米，超出防洪限制水位近两米。当地停靠在岸边的客渡船已开始移锚收揽，以防事故发生。

中国多家媒体十日前曾报道，三峡水库水位已降至145米！已腾空全部防洪库容。报道引述三峡集团消息称，6月8日17时，在长江主汛期来临前夕，三峡大坝上游面水位，已顺利消落至防洪限制水位——高程144.99米，提前腾出了221.5亿立方米、相当于1550多个西湖的全部防洪库容。至此，三峡水库2020年腾库迎汛任务顺利完成，开始进入防洪调度阶段。三峡工程作为长江流域防洪体系的关键骨干工程，将在汛期发挥巨大防洪作用，保障长江中下游地区防洪安全。

从目前形势来看，上述报道显然过于乐观。中国水利部副部长叶建春11日在全国防汛会上表示，中国已全面进入汛期，江南、华南和西南东部自6月2日以来发生了今年以来强度最大、范围最大、持续时间最长的降雨过程；珠江流域西江和北江、长江流域湘江和鄱阳湖水系、浙江钱塘江水系部分中小河流都发生超过警戒线水位的洪水，一些河流还出现历史记录的大洪水。共有148条河流发生超过警戒水位以上的洪水。

这位部长要求高度重视超标洪水，水库失事以及山洪灾害三大风险。他特别强调，超标洪水对现有的防洪工程，可能是一个“黑天鹅”事件；湖北省江河多、湖泊多，汛期与疫情影响重叠，希望湖北不要再出现更大的问题。

三峡水库下游是中国最密集的城市群和人口聚集地区，三峡大坝万一发生问题，后果不堪设想。中国曾为是否修建三峡大坝争议多年，最后在时任国务院总理李鹏主持下强行上马，但争议和担忧并未消失。三峡水库的泄洪分洪缓解中下游地区防洪压力的功能也被指远未达到预期目标。三峡工程李鹏生前已被官方封为“千秋大业”，但是隐患始终存在，阴影挥之不去。