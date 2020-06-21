自从1975年以来，中印两国军队一直遵守着一条不成文的规则：在喜马拉雅山陡峭险峻寒冷的边境地带巡逻遭遇时，谁都不能开枪。双方保持距离，展示各自旗帜，互相警告，然后离开。直到2017年在这一带争议地区担任指挥官的迪尼(S. Dinny)上校形容，双方曾一直遵守着规矩，做得很专业，直到6月15日发生流血事件......

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新德里现在不断指控北京，几个月以来，中国越来越具挑衅性，在班公错湖及拉达克加勒万谷公开制造事端，从今以后中方声称对两地拥有全部主权。6月15日的残酷搏斗就是这样发生的，印度方面20名军人被打死，印度媒体指中方至少40名军人被打死，但北京至今不肯承认，似有难言之隐。

印度前北方军区司令辛格.胡达 (Singh Hooda) 将军告诉法新社，在15日流血冲突前，五月份已经发生了两起肉搏战，他认为，现在是改变之前的规则的时候了，从今以后，所有的争端都应以更军事的方式解决，而不是像街头流氓一样撕打。

他的话反应出部分印度军人的情绪，民间的愤怒自不用说，他们烧毁中国国旗，把习近平画像踩在脚下。把真人扮装的习近平送上绞刑架解气。

中国的民族主义情绪只能从小道消息漏掉的关键词泄露出零星半点，北京一直很警惕自己的人民走上大街进行反印示威一类的游行，当局怕这把双刃剑反过来刺伤自己。

印度准备改变不开枪的规则吗？这将是一个极其严重的决定，后果将不可思议。但是，根据『印度斯坦时报』及『印度报』报道，印度强人总理莫迪6月19日在主持召开的约20个党派参加的关于印中边界问题大会上表示，印度军人已授权反击中国入侵，法新社的报道分析这意味着军人们可以自由决定反击的方式。莫迪在这次大会上还表示，不存在对实际控制线边境印度官兵行动能力的限制。印度北部前陆军司令BS Jaswal的解读是，允许实际控制下附近官兵在面对中国侵犯的“特殊情况下”使用枪支。

莫迪允许边境部队面对中国军队侵犯时拥有采取任何方式反击的行动自由，传达出的信息似乎是危险的，但不清楚这意味着是否已经变成一道指令下达到前方部队，但是以上印度将军们的解读都在朝这个方向走。

习近平和莫迪被此间舆论视为是两个强人，且印度与中国一样，都是核大国，印度社会一直有着对于1962年那场边境战争失败的痛苦记忆，中国方面则对于那场“胜利的自卫战”并没有取得实际成果，反而从实际控制线后撤二十公里一直耿耿于怀，那么，龙象之争发展到龙象之战不是绝无可能。

而且，双方实际控制线的模糊更增加了某种危险，迪尼上校称，62年战争以后，实控线定义不清，并未正确标出，以至于双方军人常常指责对方越线。“双方甚至没有交换各自的地图，使得对方能够清楚掌握对方的宣示，因此，实控线其实没有界限”。

习近平与莫迪2018年4月武汉会面时，中方大谈中印合作，称武汉峰会是为了“加深两国领导人之间的相互信任”，“引领中印关系把握大方向”；而莫迪也是历任印度总理任上与中国来往最多的一个，可谓为力图改善两国关系竭尽全力。形势发展到今天，这种努力显然失败了。

德国『新苏黎世报』分析指，印度本来想尽可能地冻结冲突，但这一策略失败了。而中国则可能逐渐将边界线朝印度方向推移。

目前，双方都在向这一危险的地区增兵。