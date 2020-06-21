公民记者张展报道武汉疫情被以“寻衅滋事”批捕

综合消息显示，因在武汉报道当地新冠疫情此前传出被上海公安部门刑事拘留的维权人士、公民记者张展的家人6月19日收到逮捕通知书，罪名是涉嫌“寻衅滋事”。

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据“维权网”的消息指，周五当天张展家属收到来自上海警方的逮捕通知书，逮捕通知书载明：“经上海市浦东新区人民检察院批准，于2020年6月19日15时对涉嫌寻衅滋事罪的张展执行逮捕，现羁押于 #浦东新区看守所。由于疫情，刑事案件案每个程序只能会见一次。目前张展案的侦查阶段己会见。”

今年1月武汉新冠肺炎疫情暴发后，张展自2月1日左右前往武汉报导当地疫情，并一直通过微信、推特、YouTube 等社交媒体平台直播武汉的现场情况。她以公民记者的方式帮助受疫情影响的人发声。张展还在武汉实地写了大量关于武汉疫情的现场报道，并一度前往曾“训诫”武汉市中心医院眼科医生李文亮的中南路派出所试图采访。消息指，张展是已知的第4位因报道武汉疫情被当局限制自由的公民记者。此前在武汉报道疫情并引起关注的包括陈秋实、方斌和李泽华在当地失踪。

此后，李泽华曾于4月22日以录制视频的方式首次介绍自身情况，他在视频中证实自己在失踪当日，被武汉警方以“涉嫌扰乱公共秩序罪”的名义带到派出所，在讯问后被警方告知“不予处罚”，但需要进行强制隔离。而外界对陈秋实和方斌则仍然不知下落。

据悉，张展是居住在上海浦东新区的陕西籍网络异议人士。她在复旦大学硕士毕业后取得上海户籍，毕业后即在当地谋职工作，并担任过律师。自2019年以来，她因在微信等网络平台大量转发香港反修例运动的视频及文图资料，尤其是每天自己撰文发声，利用行为艺术等为声援香港举牌，随于9月9日被上海警方传唤，自此失联，后知其被以涉嫌“寻衅滋事罪”刑事拘留。其父因受警方威胁，故对外拒透其具体信息；2019年11月26日，终获释放；据悉，羁押期间，她曾被两次做强制性“精神病鉴定”。