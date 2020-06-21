方方：这所大学给中国丢脸了

站出来支持作家方方的湖北大学教授梁艳萍被这所大学停止教学! 这所大学就这样扮演了一个因言治罪的角色。方方第一时间反应：“湖北大学今天给中国的大学丢脸了，也给湖北丢脸了。”

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梁艳萍教授是文学批评家、湖北大学文学院教授、博士生导师，日本东京大学美学艺术学研究室客座研究员。就因为曾发表几句支持方方的言论，遭五毛群攻，“刨祖坟”，然后湖北大学跟着五毛走了。

湖北大学指责梁艳萍在社群网络平台上多次发布、转发“涉日”、“涉港”等错误言论，在社会上造成了极为不良的影响。不少分析指出，这都是湖北大学的费劲找来的说辞，梁艳萍老师发表一些言论，并没有“造成极为不良的影响”。法国『世界报』4月29日早就有分析，他们指梁艳萍发表“涉港”言论，更让他们气愤的是，梁教授还是日本东京大学客座研究员，还有一个没有说出的理由---他们要向亲近方方的人发动攻击了。

方方在武汉疫情肆虐的日子里，以作家的良知，与武汉人共命运的心情，记录了那些让她揪心的日日夜夜，在海内外引起广泛反响，但自从传出西方要出版『方方日记』后，风向骤变，中国军网6月10日发文道破官方的想法，“光速出版的『方方日记』，只能暴露更多西方‘甩锅’的真相”，文章指责方方日记的记述和『财新网』的报道，似乎暗示『方方日记』招惹五毛群攻与官方希望人们尽快忘记新冠疫情是从中国武汉蔓延全球这一历史真相有关。该军网指“财新网主推的『方方日记』英文版在亚马逊网站预售、德文版紧随而来……反华势力妄图污名化全体中国人民抗疫努力的野心昭然若揭。”

梁教授被大学停止教学，在方方看来，极左团队和“网络流氓”绑架了湖北官方，绑架了湖北大学，绑架了宣传部，绑架了出版部门。这位面对恶势力始终不屈不挠的作家说，……“我要看看，同时也请大家看看：你们会不会绑架所有大学，你们会不会绑架所有部门，你们会不会绑架整个中国，你们会不会绑架以亿而计的中国人”。

方方劝梁艳萍教授说，文革中冤案很多，后来全平反了。“你且忍一忍，迟早会有平反的一天。但是，请你一定记下那个强行要处理你的官员的姓名。以后你的文章里以及我们的文章里，不能少了这个人。让历史记住你的同时，也记住他。”

方方表示，“极左就是祸国殃民式的存在!”中国如果任由极左团伙嚣张横行， “改革不可能继续，中国没有未来。”

在方方及其《武汉日记》引发争议期间，梁艳萍曾撰文《直面对冲，迎头相撞是方方》力挺。梁艳萍在文中鼓励方方：“我们，别无选择，只有直面对冲，迎头相撞。我们不能留给后代美丽的符号，至少我们可以留给他们可能美好的希望。”

梁艳萍挺方方，引发“网络流氓”愤怒，他们翻出梁教授过往公开发表的言论说事，比如，香港反送中期间，她曾发布一张戴着黑口罩的自拍照，这被解释为声援泛民示威者；中共建政70周年大庆翌日，这位教授微博写道：“那一日 巷空 城空，天也空 坦克开进广场，凛凛威风......”，被指影射六四屠杀。她还被指在社交网络多次发布“涉港”“涉日”言论。

在梁艳萍遭到群攻后，湖北大学最初的反应尚属温和，4月24日声明称，梁艳萍言论系她2019年在个人微博发布，当时学校已对其进行批评教育，其本人也删除相关言论及转发文章，并作出检讨。但校方很快变脸，删除了该条声明。4月26日该校发布微博称，将对梁艳萍“依纪依规进行严肃处理。”

方方5月1日在微博转发一段文字："人性扭曲的时代，任何只言片语都可以被断章取义，成为罗织罪名的口实。现今，因一本书、一条微博和微信朋友圈里的某几句话，不合一些人口味，就遭到群体性的大揭发和网上施暴。"方方表示，这些网上施暴者"叫得好听一点是'网扒手'，难听一点就是'网络流氓'。"

“网络流氓”抓住只言片语进行人身攻击，政治陷害，对象已不止梁艳萍一人，支持方方的诗人王小妮也遭海南大学调查，遭五毛点名的湖北大学文学院院长刘川鄂、华中师范大学文学院副院长谭邦和、南昌大学教授静娅等人都遭到围攻。

湖北大学对梁教授的处分中还有一条：“开除党籍”，不过，网络有人却“祝贺梁教授此次荣获开除党籍奖励!”