王全璋受访共同社披露：审讯中在酷刑逼供下认罪

今年4月刑满出狱的中国著名维权律师王全璋最新在接受日本共同社采访中首次披露，他在被捕后于审讯过程中曾遭到严刑逼供，在当局地胁迫下认罪。

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《共同社》报导指，王全璋在2015年的“709维权律师大抓捕事件”中被捕，从此失去音讯近3年，之后被以“颠覆国家政权罪”起诉。天津市第二中级人民法院2019年1月28日上午宣判王全璋有罪，判处有期徒刑4年6个月，并剥夺政治权利5年。王全璋在2020年4月5日刑满出狱后，以防疫为由被安排到济南老家进行居家隔离，经过一番周折后，终于在4月27日返回北京家中，与分别已久的妻儿团聚。

报导指，自王全璋于2015年7月与外界失联至2016年1月宣布其正式被捕后，这一期间他被当局在天津拘押。尽管中国刑事诉讼法第54条、最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释中第61条、国家法定的法律监督机关——人民检察院刑事诉讼规则第140条等法律条文均有明确规定禁止刑讯逼供，但王全璋向共同社介绍指，他在受审期间受到了殴打，并被连续打耳光数个小时。审讯人员曾逼迫他签署一份宣誓书，以承认他接受国外资金来颠覆政府。他把在天津被关押的这一地点形容为“酷刑的温床”。

现年44岁的王全璋表示，他每天24小时都在2名武警的监视下被关押在一间约20平方米的牢房中。他被禁止在睡觉时翻身。有一次，他还被命令举起双手指空罚站15个小时，当他放下双手时，他被看守人员大骂“叛徒”。王全璋说，当时他身体非常虚弱，甚至无法站立几分钟。

报导指，在2018年12月的一次闭门审判中，王全璋向法官质问“你所谓的依法治国是什么意思？”他却被像“猪”一样地按倒在地。当王全璋尝试对他的判决提出上诉时，一名司法官员曾威胁他将刑期延长至8年。王全璋表示，“我的案件证明了（中国的司法程序）是草率的。破坏法律的是公安、检察官和法院当局。”