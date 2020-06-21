聚会议时政 写“劝退书”的维权人士许志永遭批捕

“中国公民运动网 ”20日报道，北京维权人士许志永已被批准逮捕，他的亲属6月20日接到山东警方通知，据悉获罪原因与去年一场讨论中国时政的聚会有关。但具体涉及罪名及羁押地点仍不明。许志永在今年年初在流亡中曾公开发表“劝退书”，请习退位，随后在2月15号于广州被捕。

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中国公民运动网表示，20日上午约11点，许志永的二姐接到山东警方的电话通知，称许志永已经被批准逮捕，并称应许志永的要求，将逮捕通知书寄给北京的二姐家中。

中国公民运动网说，许志永被捕原因可能和去年12月初在福建厦门参与的一次聚会有关，当时“聚会者讨论时政和中国未来，分享推动公民社会建设的经验”。但2019年12月26日，聚会的多名参与者突然被山东警方跨省抓捕，其后全国各地对律师和公民展开了大规模的拘留及传唤，多名公民、律师因而展开逃亡，包括新公民运动的发起人许志永。这次拘捕行动被称为“1226 公民案”。

今年2月初，许志永在逃亡中发表“劝退书”，严厉批评习近平面对武汉肺炎疫情及香港“反送中”运动的无能表现，并直言“习近平先生，您让位吧” ，信中指出“您不是政治家”，”您无能处理重大危机”，并指出”您最大的问题是，总想逆流历史，回到梁家河。“ ，“因不自信，拼命维稳，耗竭中国” ......2月15日，许志永在广州被捕，女友李翘楚随后也被带走。

许志永被捕后，警察曾口头告知家属，许志永被以涉嫌“煽动颠覆国家政权罪”遭指定居所监视居住。在许志永之后，多名参与聚会的人也先后被以涉嫌动颠覆国家政权罪拘留、监视居住及取保候审。

许志永于2003年参与“三博士上书事件”，主张废止收容遣送制度，从此成为中国境内的公民运动及法律维权要角至今。但他因推动国民平等教育权利，及要求官员公布财产，2013年7月首度被捕，翌年被判4年有期徒刑，于2017年7月出狱。

然而，许志永出狱后仍不改敢言风格，持续推动公民运动及政治民主化。2019年12月13日，许志永与20名维权律师及人士在厦门举行聚会，讨论对公民社会的思路，遭到警方大举逮捕，许志永展开逃亡。

报道称，6月18日，在1226公民案发生半年之时，相继被抓捕的戴振亚、张忠顺、李英俊、李翘楚、陈家坪等5人取保获释。此时，丁家喜被指定居所监视居住期限将满半年，许志永被指定居所监视居住超过4个月。外界仍不知两人被羁押的具体地点，律师从未获准会见，家属均未收到任何法律文书。

目前丁家喜的家属还未接到当局的任何电话或书面通知，但推测丁家喜应该和许志永一样，也已经被批准逮捕。