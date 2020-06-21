黎智英：港版国安法可能会虎头蛇尾 “习帝下台不是梦”

北京的眼中钉，被中国官媒封为“祸港四人帮”的香港『壹传媒』创办人黎智英在北京加紧推出港版国安法的时候，似乎并不悲观。他在刚刚发表的『习帝下台不是梦』专栏文章预计：“港版国安法可能会虎头蛇尾，因为中国不可能成为孤岛，要维护14亿人民的温饱而安定的局面，中共必须与自由世界为首的美国和解。” 他认为港人“勿须恐慌”。

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尽管港版国安法遭到西方社会反对，北京仍在加紧推出，而且中国官媒新华社周六已发布港版国安法草案主要内容，其中要害的包括几处，一是将由香港特首指定未来涉及国安法一类案件的法官；二是成立北京派出的“国安公署”；三是特区增设实际控制在北京手中的“维护国家安全委员会”。

黎智英指出此法是针对泛民人士的“度身订做”，目的是使他们“恐慌”，从而取得“事半功倍”的效果，但他认为，港版国安法是否会马上通过实施还存在变数。比如，“周六就忽然传出会议只作初审，不会表决也不会公开草案条文”。

为什么会事半功倍？在黎智英看来，不少中共官员和元老对习近平不顾后果悍然立法阻力颇大，“不是战狼习帝说了就算”，因为中国不同往日，疫情后社会和经济“陷入最大危机，促使中共开明派势力抬头，酿成权斗白热化，出现习李冲突表面化的现象”，因此，习近平多了牵制和忌讳。

黎智英认为，中共对香港的专横措施，从来也没有像这一次的国安法一样，“团结了自由世界各国一致的强烈反对”。“壮大了中共开明派的势力。”黎智英表示，令人意想不到的是，外国对北京最强有力的反击却来自香港的前殖民宗主国英国。

英国提出的有关解决大批港人成为英国公民的“拯救”计划，对中共强行在港施行国安法，“作出强而有力具阻嚇作用的反击”，英国这一措施，将抽空香港的专业人才，这些人才一旦流失，香港将成为荒岛，繁华的国际金融和贸易中心不再，“港版国安法的专横换来的是中共空前巨大的损失”，加之疫情之后中国陷入空前经济危机，因此开明派官员和元老必然会阻挡。

黎智英指出英国给港人居留权除了英国对港人负有历史责任，同时也是一个一石二鸟的谋略，拯救港人的同时，有急切填补英国脱欧后大批非英专业人才和企业家流失的需要。

黎智英更认为美国对中共违反国际公约，强行推行港版国安法，将会推出一连串制裁和惩罚措施，“要是美国禁止中国金融体系使用SWIFT这个国际金融机构交易传讯和转换的系统，取缔了中国金融机构交易兑换美元的方便和速度……中国的银行和金融业务和对外贸易，将会陷入几近停顿的困境。”黎智英分析中共无法承受如此沉重的打击，故派出杨洁篪去夏威夷与美国国务卿“讲和”，但讲和失败了，后果是中共反习势力更壮大。

黎智英认为港人不用太惊慌，“港版国安法可能会虎头蛇尾，因为中国不可能成为孤岛，要维护14亿人民的温饱而安定的局面，中共必须与自由世界为首的美国和解。”

在他看来，今日中共遭全球敌视的局面，完全是习近平一手造成。“中国不能成为孤岛，美国和自由世界也不能让中国成为孤岛”。中美外交和贸易关系始终是要和解的，但是“中美和解最大的障碍就是习帝回归老毛时代的极左思想，和他对外的强人战狼取态”。黎智英认为，对此，中国其他派别的官员对此有共识，习李冲突白热化就反应了中共权斗白热化的现象。

黎智英最后表示，“习帝下台，中国政策回归开放的正轨，中美关系才有回复正常化合作关系的可能，中国才会走在真正强大的康庄大道上。”