中印边界冲突：世界面临新冷战？

中印边境发生流血冲突，立即引起德语媒体和德国政界的关注。德国外长马斯很快表示，将尽力进行外交斡旋，以便中印边境紧张局势得到控制。《南德意志报》也很快呼吁，中印双方该冷静下来。

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德国《商报》周六报道说，中国将边境发生冲突的责任归咎于印度。中国外交部发言人赵立坚周五在北京表示，加勒万河谷事件是发生在中国。虽然1962年中国赢得了中印边境战，但边界问题并没有通过战争变得更清晰。现在是45年以来，士兵首次在中印边界冲突中丧生。而暴力也正在成为两国经济关系的负担。

《新苏黎世报》写道，中印两国为从来就没有过的边界而争吵。冲突发生后，印度总理莫迪起初处境不佳。因为他此前一直不希望和中国发生冲突。他对中国的犹豫会被看成是一给弱点。长期以来，中国一直在破坏印度在该地区的领导地位，中国支持印度敌对的巴基斯坦在克什米尔地区建造一座大水坝，而印度宣称自己对该地区拥有主权。该水坝是中国“一带一路“倡议的一部分，巴基斯坦是其重要合作伙伴。中国也在尼泊尔发挥影响力。分析家们认为，冲突意味着边界政策的转折。印度本来想尽可能地冻结冲突，但这一策略失败了。而中国则可能逐渐将边界线朝印度方向推移。

德国《明镜》周刊认为，北京正在毫无顾忌地扩大权力。但欧洲，美国，印度现在都出现了反华情绪。在许多国家，抵抗北京的力量正在增长。世界是否正面临新冷战的到来？在这个时刻，德国可以发挥关键作用，调解紧张局势。

柏林《每日镜报》指出，随着中国的崛起，中国动用军队维护利益的意愿急剧增加。中印边境冲突相互斗殴致死，非常野蛮。但幸好没有开枪。如果开始射击，民族情绪可能会失控。亚洲的战争风险在增加。在全球范围内，亚洲已经取代欧洲，成为更具战争风险的大陆。