人民日报插图闹笑话国安法挺港变“卡死”香港

中共党媒在当局宣布港区国安法草案之后，纷纷起锚发动宣传，指“港区国安法”立法让特区政府履行维护国安的宪制责任，是最大程度展现了中央对特区政府的“信任和依靠”，贯彻“一国两制”、“港人治港”、“高度自治”方针，“一个主权国家把维护国家安全事务交给地方处理，世界上没有哪个国家能够做到。”

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继20日晚新华社、央视新闻联播铺天盖地报道港版国安法草案说明，中共中央政法委官方微信公号“长安剑”亦发文称，只要在香港境内就必须遵守维护国家安全的法律，“人能守法，斯能自由”，又公然曲解当年邓小平定调香港回归后50年不变的说法，“香港50年不变，并非对香港50年不管”。

然而人民日报发布一张题为“国安法为香港经济撑腰”的宣传图片（见图），三个齿轮分别代表“港版国安法”、经济及香港，可是，网民发现，作为最小齿轮的香港，在两个大齿轮转动时，根本无法转动，暗谕“港版国安法”卡死香港经济，甚至会被两个大齿轮压成碎片。然而，这张图片已经被删除。

这张图片用繁体字写着“国安法为香港经济撑腰”，主要的物件为三个齿轮。可是图片一出，即时引发网民争议，按照基本的机械知识，三个齿轮根本是互相卡死，整个局面动弹不得。

有网民指，如果“港版国安法”强行转动，最终可出现四种结果：小齿轮被另外两个齿轮抛出去；小齿轮本身不够结实，被两个齿轮压成碎片；小齿轮够结实，可以把两个大齿轮的牙压碎，及小齿轮被另外两个轮子卡紧，三个齿轮都动不了。

网民都说：“稍为有点物理常识的人都知道，三个齿轮是转不起来的！”“如此精彩绝轮的设计，有谁想得出来？”“右上角的齿轮代表香港人，可以说是准确的预言了！”