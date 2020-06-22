北京又有两地上升为高风险地区 天津确诊病例基因测序与北京相同

北京疫情仍在蔓延中，周日新增22 例新冠肺炎，累计达致220例，已取样检测230万人。同时，北京又有 两地上升为高风险地区。北京市委书记蔡奇21日称，“当前疫情形势严峻复杂”。中国流行病学专家张文宏表示，目前北京的新冠疫情是小范围爆发，真正的第二波还没到来。

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星期五，北京疾控中心一名负责人宣布，北京新爆发的疫情已经得到控制，但是，北京每日继续有新增确诊病例。北京周日新增22例病例中，有一名女护士，这是北京疫情突发以来第一位确诊的医护人员。

根据中国国务院“疫情风险等级查询”，截至6月21日15时，北京市又有两地上升为高风险地区。截至21日，北京市已有37个中风险地区，涉及丰台区、大兴区、海淀区、西城区、房山区、东城区、石景山区、朝阳区、门头沟区、通州区10个区，另有四个高风险地区，分别位于丰台区和大兴区。

据报道，近日传出的天津一例确诊病患，现已查明与北京新发地病例病毒序列完全相同，病患14日无外出史，6月16日出现发热，17日确诊，目前转入医院治疗，天津对已判定的93名密切接触者进行隔离医学观察，对其他的密切接触者也正在排查中。

为强化预防疫情，北京正对千万市民展开排查，湖北省武汉市援京医疗队一行70人，携带相关医疗物资及设备，已于20日晚乘坐高铁抵达北京，支援核算检测。

北京13日以来开始启动全面核酸检测，截至20日早6时，已累计采样229.7万人。目前北京核酸检测能力已从每日8000人增加到近50万人，但仍难以满足爆量大需求，许多市民抱怨排不上检测。加之近日北京持续高温天气，检测医护人员“全副武装”高温作业，社交网络频传晕倒急救的视频。

北京卫健委表示，为加强北京核酸检测力量，已从湖北、辽宁等地抽调检测人员，组成10支检测队伍，共计212名检测人员，支援提升北京的检测能力，全部到位后，预计每天可为北京提供大约3万个样本检测能力。

中国周日总共新增确诊26例，其中三例出现在邻近北京的河北省。

中国流行病学专家张文宏近日在浦江创新新论坛访谈时表示，北京疫情不算是“第二波”，只能算是突然的、小范围的爆发，今后可能还会在其他城市出现类似北京的情况，在他看来，所谓第二波是指世界范围内的第二波，大约在秋冬季。现在全球疫情第一波还未走完，说第二波还为时过早。