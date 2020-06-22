大陆资金拍戏港台艺人需签五年“禁五毒”合约

在港区国安法的阴霾下，香港和台湾的艺人如参与大陆资金合作制作的电影，需要事前签订所谓的“禁五毒”合约。据苹果日报报道，所谓“禁五毒”即五年内不可犯黄、赌、毒、鼓吹港独和台独等行为，若因此连累影片在内地被禁止发行或上映，投资方有权追讨损失。

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报道指，有香港导演及电影公司老板均表示，要承担五年责任不合理，但为了开戏也只好被迫就范。

几个月前，为配合内地官方，优酷、腾讯及爱奇艺等几个主流平台与影视公司签买卖版权合约时，合约内都增加一项条款，指明参加演出的香港或台湾艺人，须保证10年内不会因政治取向遭内地封杀，如有违约，影片平台有权追讨赔偿。

但报道指，最近连香港电影公司也受到中方压力，有大陆投资方指港、台艺人若要参与合拍片，纵使合约由香港公司发出，都会要求加上五毒条文，就是五年内不可有犯黄、赌、毒、鼓吹港独和台独等行为，若因此连累影片在内地被禁止发行或上映，投资方有权追讨损失。

对于香港公司被要求签五年政治正确保证，报道引述香港一位导演说：“日前我同香港某大公司签合约，合约就列明由部戏上映后五年内如果我犯了吸毒、嫖娼、赌博、分裂国家宣扬港独或台独行为，电影公司有任何损失，全部由我负责，其实我觉得很不合理，为什么要长达五年？部戏上映完，我们责任都完啦！好像还要守行为那样，虽然觉得不合理，但为了生活，都只好签。”

不过香港电影工作者总会会长田启文则指，暂时未收到任何会员就此投诉，他说他的公司最近都有同大陆公司合作，大陆一方口头上说，不可以请一些有犯罪或分裂国家行为发生的主创人员，但暂时未有要求黑字白纸写合约，“我觉得都系无可厚非，因为投资一部电影成本这么大，如有主创人员觉得不合理，可以同资方商讨”。

寰宇公司老板林小明指出，暂时未收到加辣合约条文要求，至于星皓电影公司老板王海峰就表示，去年开始公司的合约已改动，“如果因为演职人员的个人问题，触犯了法律或者违反了相关规定，而引致电影不能上映或遭受到其他损失，电影公司依法追究责任”。不过王海峰似乎不认同要五年保证这么长：“上映后五年内都要承担责任，就太不合理了。如果为了保障上映和上映后电视及网络播出的权益，合约签至上映后一年，原则上就足够了。”

报道指，大陆的电影和剧集审查制度经常变化，合拍片尺度近年也越收越紧，令投资者无所适从，由郭富城、梁朝伟主演，翁子光执导的电影《风再起时》原本安排于前年圣诞上映，直至现在仍然上映无期，据知全因内地中宣部掌管电影局后，审查十分严格，而《风》片因内容涉及警察贪污和讲述黑社会，一直未能顺利过审。而早前横扫香港金像奖的《少年的你》，上年10月全国公映前，就因涉及校园暴力等敏感内容，不获官方批核映期要一改再改。