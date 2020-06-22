日本石垣市议会通过钓鱼岛更名决议

中国与日本有争议的钓鱼岛

日本石垣市议会6月22日通过决议，将目前属于该市行政区域管辖的钓鱼岛（日本称为“尖阁诸岛”）住所的名称“登野城”改名为“登野城尖阁”，此项决议由多数赞成通过。并在10月1日正式生效。

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目前，钓鱼岛在日本的行政地名为“石垣市登野城”，未使用“尖阁”的称谓。根据日本地方自治法第260条，地方町村行政名称修改，需经市町村议会讨论批准，然后报送所属都道府县知事，对外告示。

此议案在6月9日，由石垣市市长中山义隆提出。在解释提出此议案的理由时该市负责此项事务的职员指出：因为与石垣市街中的另一个“登野城”的地名相同，为了避免行政手续的事务性错误，因此改名。

位于日本那霸市的第11管区海上保安本部6月17日宣布，中国公用船在钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）的毗邻区，也就是日本认为是领海的海域外侧约22公里以内，从4月14日开始连续65日航行，为2012年日本将该群岛国有化以后最多，进入日本认为是领海的海域为11次，5月8日还发生中国海警船追逐日本渔船事件，由舆论认为：在中国海警船不断进入钓鱼岛水域航行的背景之下，在行政地名上加上“尖阁”二字，可以明确向国内外宣示日本捍卫领土的决心。

中山义隆市长在被问及此举是否有牵制中国方面举动的意图时，中山义隆市长加以否定。

2017年9月19日，中山义隆在市议会表示，将在该年12月的市议会上提交议案，石垣市定于12月4日向市议会提交议案，将钓鱼岛的日本行政区上的名字从“登野城”改名为“登野城尖阁”，并使这一方案会在2018年1月15日的市议会上得到通过，对此中国向日本提出了警告。

在2017年12月4日中国外交部的例行记者会上，有记者问：据日本媒体报道，冲绳县石垣市市长拟于12月4日向市议会提交议案，将钓鱼岛行政区划由“石垣市登野城”更名为“石垣市登野城尖阁”。中方对此有何评论？

当时的中国外交部发言人耿爽答道：钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中方维护领土主权的决心坚定不移。无论日方玩弄什么样的把戏，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实。我们敦促日方正视历史和现实，停止在这一问题上制造事端，避免损害两国关系改善的势头。

而中山义隆在日本时间2017年12月11日透露称，暂不向12月市议会例行会议提交原定的在钓鱼诸岛地址中加入“尖阁”两字的议案。中山表示更名所需的行政手续等颇费时间，称“也考虑召集临时议会进行提案，将尽快推动此事”。有舆论认为这是由于中国方面表示反对。舆论认为2018年是《日中友好和平条约》缔结40周年，日本政府还希望通过两国首脑的互访，改善两国关系。

而此议案终于在6月22日在石垣市议会通过，中国外交部发言人赵立坚在22日主持的外交部例行记者上表示，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中方维护领土主权的决心和意志坚定不移。日方通过所谓“更名”议案，是对中国领土主权的严重挑衅，是非法的、无效的，不能改变钓鱼岛属于中国的事实，我们对日方有关行径坚决反对，中方已通过外交渠道向日方提出严正交涉，并保留做出进一步反应的权利。

台湾外交部通过新闻稿表示，钓鱼台列屿主权属于台湾，任何意图改变此事实的行为均属无效，外交部已透过外交管道向日方表示遗憾及严正抗议。

台湾外交部重申，钓鱼台是固有领土，台湾拥有主权的事实不容置疑，任何其他各方採取的片面主张及行为均无法改变这个事实。