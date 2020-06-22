欧中视频峰会：欧盟对拟实施港区国安法表达“严重关切”

欧盟与中国领导人在周一举行的视频峰会上，开诚布公就香港及欧盟与中国经贸关系上的分歧表达意见。法新社消息，欧盟领导人向习近平及李克强表达了对拟在香港实施港区国安法的“严重关切”，并对中方发起网络攻击以及隐瞒疫情信息表示不满。

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法新社报道，中国总理李克强与国家主席习近平先后在北京与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩，举行欧中领导人视像会议。周一的欧洲领导人视频峰会是为欧盟27国领导人与中国正式峰会进行准备。双方希望今年能签署欧中保护投资协议。这是欧盟和中国领导人在新冠疫情爆发后首次会谈，也是中方首次和欧盟的新领导层会谈。

欧盟领导人除了向习近平及李克强表达对香港局势的“严重关切”外，并对中方发起电脑黑客网络攻击以及隐瞒疫情信息表示不满。欧盟领导人并对贸易谈判缺乏进展表示担忧。

欧盟领导人与李克强及习近平视频峰会持续6小时，峰会没有发表联合公报，双方各自就峰会进行表述。一位欧盟外交官向法新社表示，中方没有建议举行会后的联合记者会。

欧中理事会主席米歇尔在峰会结束后的记者会上表示，为维护欧洲价值观而与中国进行的对话时必要的，但“欧中双方在许多关键问题上存在分歧”。米歇尔表示，欧盟领导人向中方表达对北京计划在香港实施港区国安法的严重关切，呼吁北京当局遵守对港人及国际社会承诺，维持香港的高度自治及保障自由，确保香港的政治多元、民主及人权水平。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，“中国是我们的贸易伙伴，但同时也是经济和制度上的对手，这些都注定了我们与中国的关系将是复杂的”。她表示，欧盟希望中方在援助国企及问题上透明化，解决强制技术转让等各方面做出更多承诺，否则我们将“主打另一张牌”，致力于捍卫欧盟自身的利益。

欧盟并呼吁中国充份参与今年5月世界卫生大会通过的决议，即以透明方式检视新冠病毒疫情爆发的应对。 在香港问题上，冯德莱恩表示，欧盟相信港区国安法违反北京对国际的承诺，严重损害“一国两制”原则及高度自治，如果继续展开立法将面临非常负面的后果，期望中国当局三思。

米歇尔并批评中方任意拘留铜锣湾书店股东、瑞典籍公民桂民海，以及两名加拿大公民康明凯及迈克尔。