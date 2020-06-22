特鲁多谴责中国拘留2名加拿大人“纯粹出于政治原因”

加拿大总理特鲁多周一谴责中国拘留2名加拿大人长达一年半以上“纯粹出于政治原因”。法新社消息，针对中国“令人不可接受的做法”特鲁多呼吁盟友国家支持加拿大。美国国务卿蓬佩奥周一发表声明，要求中国立即释放2名加拿大公民，表示美方对他们的案件“极度关切”。

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特朗普周一在每日新闻发布会上指责中国使用“逮捕公民的手段，在全世界范围达到其政治目的”。

特鲁多表示，“我们很高兴看到加拿大的盟友继续发声，严厉谴责中国的这种行径。”特鲁多并表示：“事实上，我们在全世界的盟友都非常关注这两位加拿大人的处境，因为他们知道有一天（这种遭遇）会降临到他们头上。”

特鲁多说：中国当局从一开始就强调，2018年底在加拿大逮捕中国华为的一位领导人与在中国拘留两名加拿大人之间存在关联。

中国检方19日以涉嫌为境外刺探国家秘密和情报罪名，将加拿大前外交官康明凯和商人斯帕弗提起公诉。两人是在2018年12月被捕，被捕9天前加拿大依美国要求发出的逮捕令，拘留中国电信设备巨擘华为的财务总监孟晚舟。

另外，美国国务卿蓬佩奥周一要求中国立即释放2名被控触犯间谍罪的加拿大公民，表示美方对他们的案件“极度关切”。

蓬佩奥透过声明表示：“美国和加拿大立场一致，要求北京立即释放两人。美方也反对中方利用这种不正当关押作法来胁迫加拿大。”

加拿大法院5月27日裁决，孟晚舟案引渡美国程序继续进行，本月15日再度开庭审理引渡案，数日后便传出康明凯和斯帕弗在中国被起诉消息。

蓬佩奥表示，美方“极度关切”康明凯和斯帕弗遭到中国起诉。他并要求北京允许驻中国使馆人员探视两人，因他们已与外界失联近6个月。