美国司法部长：中国正在偷走美国人民的未来

美国司法部长威廉 巴尔（William Barr）周日（6月21号）在媒体上详述美国政府正在如何对付疑似中国从事窃盗及渗透知识产权行动所构成的国安威胁，他同时也控诉"中国共产党正在偷走美国人民的未来"。

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« 华盛顿观察家报 »（The Washington Examiner）报导，巴尔出任美国司法部长一职后，司法部就加大了对中国在美国境内不利的外国影响的压力。巴尔周日接受福克斯新闻（Fox News）节目Sunday Morning Futures访问时告诉主持人 玛利亚 巴帝罗默（Maria Bartiromo），北京政府对美国未来经济繁荣和科技优势构成威胁。

中央社引述该报道指出， 巴尔表示，这对美国来说是一项重大挑战。19世纪末迄今，美国的机会、成长和繁荣，都来自在科技方面的领导地位。过去10年左右，中国明显地大力推动要取代美国，想在即将主宰经济的各种未来科技领域当领头羊。因此，美国是否能持续作为世界科技的领导者，关乎下一代和下下一代的经济和机会。

巴尔指出：“中国在这段窃盗与诈骗猖獗的时期，已经发动极具侵略性的计划想要取代我们。当他们窃取有关未来科技的机密，他们也在偷走美国人民的未来。“

巴尔表示，要严格打击那些派来投入美国关键科技划的研究人员及其他同仁。这不仅包括武器系统，还有农业、医药、机器人技术、人工智慧等，囊括了整个重要前瞻的科技领域。他认为，对抗中国对美国威胁的关键在于保护美国科技的领导地位，并阻止中国从事任何间谍及具有影响力的活动。他表示，逼迫中国在国际舞台上按规矩来也相当重要。

另外，巴尔还指出，中国可能试图利用冠状病毒大流行获得优势。

对于华为5G无线网路市场取得全球优势，巴尔建议美国及其盟邦应该研究在财务上支持芬兰诺基亚（Nokia）或瑞典爱立信（Ericsson），或同时支持这两家电信公司，来削减华为锐气。巴尔说，西方国家必须要挑选一家或多家电信公司来与中国抗衡。