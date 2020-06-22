赵立坚批评加总理特鲁多司法独立言论：完全是双重标准

中国外交部6月22日的例行记者会上有记者提问，针对中方对康明凯、迈克尔提起公诉，加拿大总理特鲁多19日称，对此深感失望，很遗憾中方似乎不明白加政府无法干预司法系统。加方将继续向中方施压，要求其结束对这2名加公民的任意拘留。中方拘留他们的唯一原因是对加司法程序独立感到失望。此外，加拿大国内一些媒体认为中方起诉康明凯和迈克尔是对孟晚舟案的“报复”？

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对此，中国外交部发言人赵立坚回应称，“加方近期有关错误言论清楚地表明，加方在所谓司法独立问题上奉行的完全是双重标准。他指出，有关加拿大公民因涉嫌危害中国国家安全犯罪，被中国主管部门依法逮捕和起诉，根本不存在所谓任意拘留。中国司法部门依法独立办案，也会依法保障上述加拿大公民的合法权利。中方敦促加拿大有关领导人切实尊重法治精神，尊重中国司法主权，停止发表不负责任的言论。”

赵立坚强调，“孟晚舟事件同有关加拿大公民个案性质完全不同，任何不带偏见的人都很清楚。孟晚舟事件是一起严重的政治事件，美方的目的是为了打压中国高技术企业和华为公司，而加拿大则扮演了美方帮凶的角色。我们强烈敦促加方及早纠正错误，立即释放孟晚舟，让她平安回国”。此外，有记者提问，加拿大方面曾多次要求对康明凯、迈克尔二人进行探视，中方为何拒绝？赵立坚则回答说，“中方已多次表明了相关立场。现在是疫情期间，中国有关部门暂缓安排对有关在押人员的领事探视。这不是专门针对加拿大在押公民的”。

此前，特鲁多在19日的记者会上重申，“我们正在动用一系列的公开和私下的压力以确保能将这两个迈克尔带回国”。他说，“从一开始，我们就确定，我们不会、也不允许、且不能干预我们国家的司法独立。中国官方已将这两个迈克尔的案件与孟晚舟案直接联系在一起，这则是非常令人失望的”。他进一步称，“所以我们将继续向中国政府施压，以停止对这两个加拿大公民的强制性拘押”。

另在稍后的记者会上，加拿大副总理方慧兰重申，加方将继续推动向这两名被押加拿大人提供领事援助。中方则以疫情顾虑为由，自今年1月中旬停止了加外交人员对他们二人的领事探视权。方慧兰称，“当我听到有关这两个迈克尔案件的最新进展时，我深感心碎。”她说，“我希望以最强烈的言语向他们保证，直到将他们接回国之前，我们将不会停歇”。