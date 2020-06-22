重庆80年来首度发布綦江洪水红色预警 洪水已使4.3万人受灾

当点时间6月22日11时50分，重庆市水文监测总站历史首次发布綦江洪水红色预警。受降雨影响，预计綦江流域重庆段未来8小时内将出现“80年”来超历史洪水，江津区綦江五岔站最高水位将超过保证水位（200.51米）5.7至6.3米左右，涨幅约10至11米。

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据中新社报道，周一早上10时，重庆市水文监测总站发布了江津区綦江五岔站洪水橙色预警。12时左右，重庆市水文监测总站将江津区綦江五岔站洪水橙色预警升级为綦江流域重庆段全线洪水红色预警。此次预警，是重庆市水文监测总站自1940建站以来，历史首次发布綦江洪水红色预警。

据重庆市水文监测总站监测，21日8时至22日8时，重庆东南部及西部偏南地区中到大雨、局地暴雨到大暴雨。重庆酉阳、秀山、彭水等9个区县出现暴雨，其中酉阳、秀山、武隆、南川等4个区县出现大暴雨。最大日降雨量出现在南川水江镇长青社区，为143.0毫米。22日下午，重庆綦江区民众李志指着身后的江水表示，“这是自1998年以来我见过的最大洪水，幸好我们转移得快，不然后果不堪设想”。同一时间，洪峰从重庆綦江过境，超过保证水位近5米。记者在綦江区城区看见，城区跨越綦江的多架桥梁已由民警把守，禁止人员车辆通行，沿河两岸也均拉起了警戒线，民警、社区工作人员在一旁维持秩序。沿江公路多处被淹，不断上涨的江水持续灌进江边居民楼内。

报导指，为应对此次洪水，重庆市防汛抗旱指挥部启动防汛Ⅲ级应急响应，并派出工作组赴綦江指导抢险救灾工作。截至22日18时，綦江区共有古南、文龙、石角、赶水、永城等21个街镇43725人受灾，因灾失踪1人，因灾伤病人口3人，紧急转移安置人口13874人(均为分散安置)，需紧急生活救助129人。据悉，此次洪水致綦江区521.6公顷农作物受灾，成灾面积269.7公顷，绝收面积70.1公顷；綦江全区倒塌农房19户38间，严重损坏农房15户22间，一般损坏农房57户117间；直接损失达4220万元(人民币，下同)，其中农业损达833万元，工矿企业损失达582万元，基础设施损失达1214万元，公益设施损失达222万元，家庭财产损失达1288万元。

受降雨影响，重庆秀山酉水、酉阳甘龙河、武隆石梁河、綦江通惠河、綦江（万盛）清溪河、綦江藻渡河、南川鱼泉河、南川大溪河等8条次中小河流出现超警戒水位洪水。秀山酉水、酉阳甘龙河目前已退至警戒水位以下，其余河流水位仍在上涨。秀山梅江、彭水郁江等31条次中小河流出现1至8米涨水过程，最高水位未超警戒水位。其余中小河流水势平稳，未出现明显涨水过程。据悉，目前重庆綦江区防汛抗旱指挥部已发布城区防汛Ⅱ级预警并启动Ⅱ级应急响应。

另依据中国中央气象台消息，近期贵州至长江中下游一带将遇入汛以来的最强降雨过程，此轮强降雨过程预计持续时间长、影响范围广、累计雨量大、致灾风险高。中央气象台在当天继续发布暴雨黄色预警。具体来看，22日，重庆东南部、贵州东部和南部、湖南中北部、湖北东部和南部、安徽中部和西南部、浙江北部等地部分地区有大到暴雨，湖南西北部、湖北东北部等局地大暴雨。23日至24日，强降雨带略有南压，暴雨控制区还将有所扩大。