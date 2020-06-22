香港笔架山惊现“中共计划暗杀黎智英”巨幅布条

香港笔架山惊现巨幅布条，上写“中共计划暗杀黎智英”大字。黎智英是香港『壹传媒』创办人，因批评政府，参与反送中被中国官媒称之为“西方敌对势力的买卖与走狗”，一直被北京视为眼中钉。

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上述巨幅布条，大约两米宽，二十米长，远至九龙塘一带都可以看到，后来香港消防队接报后赶到现场拆走。笔架山在反送中高潮时期曾挂出巨幅布条，多与控诉警暴有关，

据『苹果日报』报道，黎智英连续第六天遭神秘人士跟踪，两辆黑白七人车继续在黎宅外守候，并尾随黎智英的座驾外出。记者发现后追访，但对方拒绝回应。『苹果日报』记者调查，多名退役警察包括前警司开设的侦探社涉及跟踪事件。

现年72岁的黎智英目前面临七项指控，包括组织参与非法集会和煽动他人参加非法集会等。但斗志不减，6月21日发表 “习帝下台不是梦”一文，指出港版国安法可能会虎头蛇尾，因为中国不可能成为孤岛，要维持14亿人民温饱和安定的局面，中共必须与自由世界为首的美国和解。

他还认为，新冠疫情使中国陷入开放以来最大危机，中共内部权斗激烈，开明派势力抬头，习近平内忧外患，“皇位飘摇欲坠”，希望港人不要自乱阵脚。