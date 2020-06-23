北斗最后一颗卫星发射 中国建成自己的全球导航系统

载有北斗3号卫星（中国北斗导航卫星系统的最后一颗卫星）的长征3B运载火箭从2020年6月23日从中国四川省西昌卫星发射中心起飞。

随着周二发射成功北斗导航系统的最后一颗卫星，中国完成了自己的全球卫星定位系统的建设，在技术上摆脱了对美国GPS的依赖，同时也成为其新的全球竞争对手。

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由于并未指明的“技术问题”，中国原定于上周的发射被推迟到周二进行。

这是中国北斗三号系统中的第30颗卫星，也是最后一颗卫星。中国央视的电视报道中显示，当地时间周二上午9点43分，卫星在西昌卫星中心发射升空。标志着中国历经26年发展的北斗卫星导航系统的建成。

报道指，北斗导航系统自2012年就已开始在海外的商业服务使用，并首先局限于亚太地区。系统建成后服务将覆盖全球。

目前现有的全球卫星导航系统包括美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯和欧盟的伽利略系统，卫星导航技术应用广泛，除了对交通运输、生产、救援、采矿、农业提供定位服务外，在军事上应用使其具有国家战略意义，如军队用于提供高精度的导弹地理定位或制导等。

美国哈佛-史密森天体物理学中心的天文学家乔纳森•麦克道威尔（Jonathan McDowell）表示，中国在周二的卫星发射是一个“大事件”，它“使得中国脱离了美国和欧洲体系。”很显然，北斗导航系统的建成可使中国避免在美中一旦发生冲突情况下、美方限制对其使用GPS的控制。

法新社报道指，北斗系统自上世纪90年代启动以来，已投入10万科研、工程技术人员参与项目设计建设。第一颗北斗卫星与2000年发射。目前系统在中国国内被广泛用于出租车、公交系统以及智能手机应用等。此外，据中国官方媒体的报道，系统已在巴基斯坦、泰国、老挝等数十个国家正式使用。