墨西哥南部海岸7.4级强震引发海啸 至少1死1伤

墨西哥南部周二发生里氏7.5级地震，随后美国的太平洋海啸警报中心对墨西哥和中南美洲发布海啸警报。首都墨西哥城有强烈震感。至少造成1死1伤。

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法新社报道，此次地震的震中位于墨西哥南部瓦哈卡州的克鲁塞奇塔（Crucecita）地区， 数百公里外的首都墨西哥城的几个地区都有震感，建筑物也激烈摇晃，民众在响起警报声后纷纷跑到户外。

美国地震研究所称，地震发生后对中美洲发出了海啸预警。 太平洋海啸警报中心表示，从国家标准时间16时16分起，在震中方圆1000公里内的任何地方都可能遭到高达3公尺的危险巨浪袭击。

法新社的报道指，这场地震发生在新冠病毒疫情中，许多墨西哥人在匆忙离开家时没有时间戴上口罩。

墨西哥民防官员戴维·莱昂与墨西哥总统奥夫拉多尔会面。”

墨西哥上一次大地震可追溯到2017年9月，地震在首都墨西哥城以及震中所在的莫洛和普埃布拉附近的州造成灾害，370人死亡。 而1985年9月19日，墨西哥首都发生8.1级地震，造成10,000多人丧生，数百座建筑物被毁。震中位于太平洋沿岸，被认为是墨西哥历史上最具破坏性的地震之一。