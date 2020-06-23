蓬佩奥：美中在军事等多项议题上各持己见

美国国务卿蓬佩奥周二透露，日前在夏威夷举行的美中外交高层闭门会谈中，中方对美国决定向台出售F-16系列战机表达不满，蓬佩奥则强调对台军售完全适当，双方在军事等多项议题上各持己见。而中国海关总署宣布，中国5月大豆进口同比增长27.7%，前五月增6.8%，购买步伐在加快。

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《中央社》报道，在美中关系持续恶化之际，美国国务卿蓬佩奥17日与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在夏威夷举行闭门会议。这是两人继去年8月纽约闭门会议后，首次再举行的面对面会谈。

蓬佩奥周二接受电台节目主持人修伊特（Hugh Hewitt）访问时，被问到“蓬杨会”是否谈到中国解放军8月演习计划，以及美国对此态度，蓬佩奥表示，他与杨洁篪在会中谈论许多军事活动议题。中方不满美国国防部及美国海军在印太区域行使自由航行权，美方则清楚表明未来会持续这样做。日本共同社日前报导，中国军方计划8月在海南岛南海区域举行设想夺取台湾东沙群岛的大规模登陆演习。

蓬佩奥指出，会中也谈论台湾议题，美国行政部门已收到军售台湾F-16的通知，中方对此不满，但他强调对台军售“完全适当”，也与美国历任政府对台作法一致。

蓬佩奥表示，美国总统特朗普竞选时及过去2年半阐述要做的事，美方会持续进行，以确保美国人民持续享受自由、安全与繁荣。

美国国务院去年8月批准军售台湾66架F-16系列战机，军购总额约80亿美元，台湾军方预计2026年可完成交机作业。在台湾总统蔡英文5月20日第2任宣誓就职当天，美国国务院再宣布售台18枚MK-48 AT重型鱼雷与相关设备，金额达1.8亿美元。

另据路透社消息，中国海关周二公布的数据显示，5月大豆进口938万吨，较去年同期增长27.7%；1-5月累计进口3,388万吨，同比增长6.8%。显示尽管全球疫情阴霾尚未消退，但中国仍在加紧购买步伐。

美国大豆出口协会(USSEC)的一名官员日前表示，中国大豆买家要求出口商签署保证书，确保出口的大豆没有受到新冠病毒污染。他说，地方当局已经要求中国进口商保证大豆是安全的，最近几天进口商要求大豆出口商做出这样的保证。

中国商务部新闻发言人此前表示，中国5月原油和大豆进口激增，是企业根据国际市场变化和国内生产需要、按照市场化原则开展的进口。巴西本币贬值、大豆出口意愿增强等因素，也推动了中国大豆进口的增长。