中国采取各种措施强烈对抗日本对钓鱼岛更名

日本石垣市议会6月22日通过决议，将目前属于该市行政区域管辖的钓鱼岛（日本称为“尖阁诸岛”）住所的名称“登野城”改名为“登野城尖阁”，此项决议由多数赞成通过。并在10月1日正式生效。 中国外交部发言人赵立坚在22日主持的外交部例行记者上表示，这是对中国领土主权的严重挑衅，最近中国对此采取了一系列对抗行动。

广告 继续浏览后续

中国自然资源部6月23日发布了《关于公布我国东海部分海底地理实体标准名称的公告》，将东海该地的55处地点和25个暗礁命名。

这些地点和暗礁位于钓鱼岛周边海域。其中包括“钓鱼洼地”、“钓鱼海底峡谷群”、“赤尾海岭”等名称，很多都包括“钓鱼”的字样，表示对日本冲绳县石垣市议会对钓鱼岛进行更名决议的报复。

就在石垣市议会通过钓鱼岛改名议案的当天，中国海警局发布消息称，中国海警2502舰艇编队在钓鱼岛领海内巡航。

此次巡逻南海的主力为海警2502号，属于中国最大级海警舰，为5000吨级多用途防撞型海警舰。海警2502号是海警的执法主力舰，长128米，宽16米，航速22节，舰首拥有武器平台，至少有两个炮位可以用来加装舰炮者其他武器，还装备了军用版的360海空搜索雷达。舰身后部还设有直升机起降平台。

中国海监东海支队拥有同型舰2501、2502两条。

日本海上保安厅的巡逻船发现22日下午3点半左右至晚上7点半左右，这4艘海警船只驶入了钓鱼岛附近日本认为是领海海域。4艘船驶出领海后，在外侧的毗连区航行。这是继本月8日后中国公务船再度驶入钓鱼岛附近日本认为是领海的海域，为今年第12天。