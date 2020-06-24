中联办座谈会香港宗教各界领袖称支持国安法

根据大公报和文汇报报道，中联办就国安法与超过50位本地宗教领袖会面，当中包括圣公会香港教省大主教邝保罗、天主教香港教区宗座署理汤汉、香港佛教联合会会长释宽运等。报道引述宗教界领袖代表称，对国安法理解及支持，又指宗教界将结合宗教教义，配合国安法在港宣传和实施。

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中联办日前召开“涉港国安立法香港宗教界领袖座谈会”，根据报道，出席的包括邝保罗、释宽运、汤汉、孔教学院院长汤恩佳、香港中华回教博爱社主席萨智生、香港基督教协进会主席苏成溢、香港道教联合会主席梁德华等逾50名香港宗教界领袖及代表。

报道指，有21名宗教领袖代表在会上发言，表达对国安立法的理解与支持，认为立法有利香港长期稳定繁荣，有利一国两制行稳致远，“宗教界作为香港社会的重要一员，将结合宗教教义，配合国安立法在港宣传和实施，继续为社会发挥积极作用”。但报道未有交代，在会上表态支持国安法的21名宗教领袖的名字。

报道引述中联办副主任谭铁牛在会上表示，希望宗教界正确理解国安立法，全力支持国安立法；积极发声，在社会上释疑解惑，包括向所办学校师生和在国际社会客观正面宣传国安立法；坚定支持特首和特区政府依法施政，配合政府做好国安法的普法教育。他又希望宗教界加强与内地交流，为广大信众“尤其是年轻一代”了解国家牵线搭桥。

北京拟强推港区国安法。由中联办控制的《大公报》及《文汇报》今日均发表报道，指昨日（21日）中联办就国安法与超过 50 位本地宗教领袖会面，当中包括圣公会香港教省大主教邝保罗、天主教香港教区宗座署理汤汉、香港佛教联合会会长释宽运等。报道引述宗教界领袖代表称，对国安法理解及支持，又指宗教界将结合宗教教义，配合国安法在港宣传和实施。

北京为香港制定港区国安法，已经引起各界忧虑，当局遂发动宣传攻势，要求香港各界表态支持。