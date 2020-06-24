加拿大最高法院前法官认为应终止孟晚舟引渡程序

联合国前任人权高级官员，加拿大最高法院前法官阿尔博尔认为，加拿大司法部可以，也应该停止孟晚舟引渡程序。

广告 继续浏览后续

华为首席财务官孟晚舟从加拿大引渡到美国的听证会已经被延期到2021年4月底。自从2018年12月在温哥华国际机场以涉嫌诈骗，违反伊朗制裁令等为由被捕，孟晚舟一直在温哥华接受监控。法新社蒙特利尔6月24日消息，加拿大最高法院前任法官，联合国前任人权高级官员路易斯-阿尔博尔日前表示，加拿大政府能够，也应该终止美国要求从加拿大引渡孟晚舟的程序。

阿尔博尔通过加拿大国家广播台表达了上述观点。她强调，如果加拿大方面叫停美国引渡孟晚舟的程序，将会有助于中国释放被拘押在中国的加拿大公民。这两人在孟晚舟被捕之后很快被中国控制，他们分别是加拿大前任外交官康明凯，和商业顾问斯帕弗。两人被捕，在加拿大被广泛认为是中国政府对孟晚舟事件的报复。对此，阿尔博尔表示，“引渡的条例很明确：司法部可以在任何时候终止引渡诉求”。她认为，“从一开始，加拿大就冲到美国引渡孟晚舟诉求的最前锋，这并不符合加拿大的利益”，尤其是“美国指控孟晚舟违反了美国对伊朗的单边制裁，但加拿大从来就没有执行过这种制裁”，因此“孟晚舟案跟牵涉到连环杀人案或者性侵案等引渡背景完全不同，引渡孟晚舟的要求，指控的基础带有强烈的政治色彩”，“加拿大司法部是时候拿出权威，负责任地依据法律，终止这一引渡程序了”。

依旧被监禁在中国的康明凯的妻子纳吉布拉认为，渥太华方面应该做更多努力，来争取两名加拿大公民获释，她在本周一通过公营媒体CBC表示，“这两人成为了地缘政治博弈的棋子”。同一天，加拿大总理特鲁多表示，不可能在此事上进行任何被关押人员的交换，并再次强调加拿大司法的独立性。