北京软硬兼施？拟借让珠海桂山岛给香港建造房屋

桂山岛（包括烂泥湾和细州湾）位于香港大屿山以南咫尺之遥，但行政上却归珠海管辖

北京对香港似乎采取软硬兼施的政策，一方面自行为这个前英国殖民地制定被视为侵蚀香港自治的港区国安法之余，它又同时计划借让珠海桂山岛给予香港兴建公屋，试图解决外界认为是香港深层次的问题。网媒香港01引述资深建制派人士的可靠消息报道，中央正研究以创新手法助港解决困扰已久的住屋问题，在大屿山以南、珠海市的桂山岛填海，然后借让香港建造房屋，包括兴建大数量解决基层住房问题的公屋。

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报道指，主管港澳事务的国务院副总理韩正在北京两会期间，曾提到房屋是香港深层次问题之一，希望香港恢复社会稳定后，集中精力解决香港的经济、社会深层次矛盾，令人联想到中央会否在短期内出手“经济民生救港”。

韩正在北京“两会”期间表示，中央将全力支持港府解决经济民生的深层次问题。全国侨联副主席卢文端早前曾撰文指，韩正的讲话实际上已向香港社会预告，中央正在研究部署出台新一轮的挺港政策措施，既是为了带动香港疫后经济重建，支持香港解决经济民生的深层次问题，更是要显示中央对香港的支持和关心。

报道引述一名资深建制派人士透露，近日收到可靠消息，中央正全速研究桂山岛大幅填海，然后租借予香港建屋的可行性，认为可参考横琴模式发展，并在当地实行普通法。该人士估计，中央会待国安法尘埃落定后便有进一步计划，暂未知何时公布有此计划，笑言“或会在下任特首上场时送给香港作礼物”。

桂山岛位于珠海水域，该岛与牛头岛和中心洲相连，现时面积为10平方公里。此岛距离大屿山以南约3海里，地点也较接近香港中环及尖沙咀等核心商业区，有政党估计约30分钟至45分钟高速船程，即可到达香港核心商业区。

新民党在2018年曾倡议港府应向中央政府申请在内地水域填海，并认为于大屿山以南、珠海市桂山岛填海最为合适。该党指，若以桂山岛作为填海工程基础，估计可为香港在5年内增加约2,000公顷土地供应，供50万人居住。

不少港区人大代表和政协委员在两会期间，今年都向中央提出了包括房屋土地方面的挺港建议。其中，民建联亦建议在珠海市桂山岛填海建造香港城，并将相关土地一并租予香港，租期可考虑较长的时段例如50年，并加入续期机制。

该党认为岛上未发展的以西海域，属浅水区，适合用作填海。根据初步估算，浅水区可提供额外至少1,000公顷土地，足以进行具规模的规划及发展，若将两成土地用于住宅用途，将可提供16万至20万个单位，可望大大纾缓本港房屋问题。