华尔街日报：中共透过政治捐献接近特朗普核心

华尔街日报24日报道，特朗普总统上任不久，与中国政府关系密切的人士已经开始向特朗普的连任工程投入数以十万美元计的政治捐献，目的是试图接近甚至希望影响这位当时新上任的总统。透过一些个别的商人以及身份神秘的组织的政治捐献，得以接近特朗普的人士包括赵刚，赵据称是科技部中国科学技术发展战略研究院研究员，兼任科技部、国家发改委可再生能源与新能源国际科技合作计划办公室副主任。

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华尔街日报形容赵刚与中国高层关系密切，不过报道引述赵刚说，他现身特朗普的共和党会议，纯粹是为了“学术兴趣”，而且中国政府对他参与组织并无任何资助补贴。

报道指，事件反映中国如何透过捐款打入美国政治核心，收集美国政坛领导人的信息，有可能甚至影响政策厘定。

报道指出，为中国政治捐献豪客穿针引线的，是共和党一名干部史迪尔（Shawn Steel）。透过史迪尔，好几个中国国籍的人士，包括赵刚等人在内，在2017年5月出席一个只有受到邀请方可出席的共和党高层会议，会上他们讨论竞选政策以及其他问题。

全国共和党委员会接受华尔街日报查询时表示，该党已经指示史迪尔与报道中所提及的人断绝关系。共和党全国委员会说：“必须尽一切可能防止非法的外国介入我们的政治，但不会将那些捐献交还给他们，因为捐献本身并无违反竞选法。”

史迪尔本人则有强烈的反应。他说，指他为中国政府做肩客是“错误的，是诋譭的，而且是恶意的”。但他拒绝回答华尔街日报其他较为具体的问题。报道指，迹象显示，特朗普本人并不了解捐献的来龙去脉。

出头为特朗普连任作出捐献的，根据华尔街日报的报道，包括王湉（David Tian Wang译音）和汤本（Tang Ben译音）等人。这些人分别以个人或组织名义向特朗普的连任工程作出捐献。王湉本人是“华裔北美川普（特朗普）助选团”的领导人。

报道引述消息指，2016年大选结束不久，中国驻洛杉矶领事馆官员接触王湉，希望王能够为中国在特朗普政府中充当说客。王在中国出生，拥有美国绿卡，之前成立的“华裔北美川普（特朗普）助选团”，据报道，与中国政府在加州支持的华人或团体关系密切。

王不久后即在加州成立一个名为“王与马政府关系”的公关公司，根据联邦选举委员会透露的资料，王并且捐给“特朗普胜利委员会”15万美元。

王之后经常出席共和党内部核心的活动，当地华文报纸曾经引述他的讲话，声称他曾利用他与特朗普竞选团队的关系，向美方推销一个看法，即美国在南海军事部署只是浪费金钱之举。

共和党全国委员会2017年5月在圣迭戈举行只有受邀者方能参加的活动，在史迪尔的引荐下，王出席了这场活动。陪同王湉一起出席的，根据了解内情人士透露，还包括上文所述的赵刚。另外一人就是汤本。汤是中国出生的美国公民，现任中国战略文化促进会常务理事，这个身份神秘的组织，秘书长是属于鹰派的解放军退休将领罗援。出席活动的第三人，是据称与中国国家副主席关系密切的一名商人李粟（Li Su译音）。

华尔街日报指，赵刚和李粟出席共和党领导团活动事不寻常，因为联邦选举条例并不容许外国国民在美国政治委员会内扮演任何角色。

报道进一步指出，王、汤、李三人在此之前，也曾在2016年9月在中国聚头出席一次闭门会议，该次会议名义上是中美安全对话，他们三人属于中方代表团，代表团包括了一名中国军方属下一个鹰派的智库领导人。了解内情人士说，一名穿着毛装的长者是中方代表团的领导，据称他是中国主席习近平的一个亲信。

美方代表包括时任中间偏左的杜鲁门国家安全计划的执行长布林恩（Michael Breen），以及一名美国前国防部情报组织的官员Welton Chang。他们两人表示，中方与会者都希望特朗普的当选能带领美国从亚太地区撤退。Chang表示，他曾经向美国情报组织汇报了有关的会议。

报道指，共和党全国委员会表示，出席党团会议的中国人与共和党人之间的交流其实并无任何意义，但他们今后已不能再出席活动。