印度称与中国已达撤军共识 赵立坚列举印度三大罪状

6月24日星期三，中央社新德里站综合引述印度媒体消息称，印度和中国已经达成共识，双方已撤离对峙的武装部队。同一天，中国外交部发言人赵立坚详细介绍了中方版本的冲突细节，列举了印度的三大罪状，表示“责任完全不在中方”。

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印度斯坦时报，金融快报等印度媒体24日报道称，印度和中国的军团指挥官已经在22日达成了部队，重型车辆等撤离冲突地带的共识，双双返回6日的军团指挥官会议结论。本次共识的达成，耗时11个小时，双方谈判官分别是中国的南疆军区司令柳林，和印度第14军团的司令辛赫，双方同时也同意撤离部署在两国实际控制线附近的坦克与战斗机。

但中央社引述消息人士的担忧，称真正的考验，是“中国解放军已经在班公错湖的北岸建立了掩体，碉堡与哨所等等，不知中方是否，如何将该地恢复原貌”。印度军方也有权威人士认为，双方撤军将会是漫长的过程，因为本次对峙，“已经造成了不信任的情绪，接下来每一步的撤离，都需要进行核查与确认”。这一次对峙，印度陆军方面宣布印度一侧的死亡人数有20人，中方有40余人，但中方没有发布官方数字。

就在24日当天，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上，介绍了中方理解的本次加勒万河谷冲突的始末。他列举了印度的三大过错：首先，印度边防部队非法越线在先，其次，是印度违反双方共识，挑衅在先，第三，是印度违反国际规则，攻击在先。他同时也印证了6月22日到23日之间，中印两国举行了第二轮军长级会谈，同意采取措施，给事态降温。