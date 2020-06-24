吴伯雄寿宴国民党大老反对放弃九二共识

国民党主席江启臣日前在改革委员会中表示，「九二共识是过去扮演两岸求同存异的重要工具」，引来蓝营大老连战、马英九、吴伯雄等人不满。党主席江启臣昨晚出席吴伯雄寿宴时响应表示，这只是改革委员会提出的版本，作为沟通跟征询意见的基础，真正要定案，也要等到全代会通过。

广告 继续浏览后续

国民党改革委员会日前通过国民党「两岸新论述」的建议案，包括「坚持中华民国主权、保障自由民主人权、维护台湾安全优先、创造双赢共享繁荣」等四大支柱，其中虽表示肯定九二共识的历史贡献，但拒绝「一国两制」，提出中国必须先正视「中华民国」才有两岸共识。加上新任党主江启臣说出「九二共识是过去扮演两岸求同存异的重要工具」，摆出要跟九二共识说再见的架式，引起党内大老不满。

国民党秘书长李干龙昨晚在家中邀宴历任党主席，为国民党前主席吴伯雄祝寿，连战、马英九、吴敦义等人都没有出席，仅朱立伦、洪秀柱、吴伯雄到场。外界认为是对九二共识的新论述引起几位前主席不满。

餐会中，做为寿星的吴伯雄突然掏出事先准备的三点声明：一、「九二共识」的可贵在于两岸求同存异、搁置争议，推动交流合作，这在过去已实践证明可行，民进党不承认，国民党反而更要珍惜，深信「九二共识」可为两岸共创双赢局面。二、马总统、连主席过去为推动两岸和平发展做出贡献，江主席应好好尊重，并参考他们的意见。三、国民党改革要抓住重点，不要随波逐流。只要坚定守住中华民国宪法精神，「九二共识」不仅不落伍，还可历久弥新，为两岸和解，互助双赢，继续做出贡献。

前主席连战虽没出席餐会，但也发表声明，强调九二共识价值不容抹杀；据了解，连战在发表声明前，曾探询多位国民党元老看法，洪秀柱也相当认同。另吴敦义也没有出席，被视为拒绝为改革委员会的两岸论述背书。

出席餐会的洪秀柱昨天则对江启臣喊话，她强调，对于两岸政策要非常谨慎小心，多听大家的意见，不要把国民党的路走偏了。

主办盛宴的秘书长李干龙表示，各界对九二共识的猜测都是捕风捉影，党一定不会抛弃九二共识，九二共识一定是国民党要遵循的方向，只是怎么去论述的差别而已。

针对国民党立院党团总召林为洲说，九二共识是廿八年前事情，现在年轻人不懂。张荣恭反问，中华民国宪法比九二共识还老四十五年，那还要不要接受这一部宪法？」张荣恭指出，江启臣说九二共识已被污名化，既然知道被污名化，就表明它是正确的，就应「据法雄辩」、「据理力争」，依宪法及两岸各项法律，向台独辩论，引领两岸和平潮流。