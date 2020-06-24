国际商会对国安法感震惊料海外人才不愿来港

国际商会香港区会（ICC－Hong Kong）22日发声明，对北京绕过香港立法会制定港区国安法感到震惊，认为将摧毁港人对中央的信心，并忧虑海外人才将不再愿意来港工作。新华社20日发布消息，刊登人大法工委的港区国安法六章66条草案，内容较预期更为“辛辣”，有香港舆论甚至认为这是对香港的“谋杀”。

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ICC香港区会发表的声明指出，中央突然提出代香港制定国安法是令人震惊，质疑中央无征询港人意见，摧毁港人对中央政府的信心，又认为目前情况既不清晰又存在不肯定因素，令人对香港经济及个人自由安全感忧虑。声明又指国际人士预期香港的高度自治受到侵蚀，海外人才将不再愿意来港工作。

声明认为法案需要清楚说明什么情况属违法，并应清楚界定“干预”、“勾结”或“危害”等字眼。商会亦认为北京不必在香港设立国安机构，法案必须以普通法行文，及不应具有追溯力。

商会亦要求香港政府就国安法在香港展开公众谘询，强调《基本法》重要的一环，是香港拥有的自由及价值观，包括法治和资讯自由等，但国安法推出的方式损害了这个屏障，令人担忧将进一步破坏这保护伞。

去年五月，国际商会的香港区会已发出声明，明确表态反对逃犯例条修订，指修例会令企业重新评估，是否继续选择香港作为营商基地或区域总部，因为商界日后“面对可能被移交到另一司法管辖区的风险，而该区并不提供他们在香港得到的保障”。

ICC香港区会的成员包括香港主要的企业、以及多个驻港商会组织，是香港唯一具有如此广泛国际脉络的商会组织。