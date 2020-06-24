国际货币基金组织预测中国今年经济增速1%

国际货币基金组织6月24日宣布世界经济进入史无前例的衰退阴影，明年的世界经济也难逃一劫：这场劫难“和往常都不一样”。

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在经历了2019年的6.1%之后，中国今年经济增速本次被国际货币基金组织下调到1%；印度则被下调到1.9%。欧洲方面，数据令人晕眩：法国国内生产总值预计坍缩12.5%，西班牙和意大利12.8%。鉴于德国重新开始部分地区封禁，国际货币基金组织表示，或许还有下降的可能性。在政府的3万亿美元拯救计划之下，美国的国内生产总值仍旧预计坍缩8%，明年的经济重振也乏力，预期仅回升4.5%。

全球总体在今明两年经济将累计损失超过12万亿美元。放眼世界，几乎没有哪一个国家免受疫情带来的经济冲击。欧元区预计缩水10.2%，拉美和加勒比地区9.4%，南非8%，日本5.8%，中东和中亚4.7%。这些都比国际货币基金组织此前的预测要严重，和今年1月做出的预测相比，疫情把这些数字再拉低了约6.5个百分点。

国际货币基金组织警告，按照富裕层级划分，90年代以来国际社会为了减少赤贫而做的努力可能会受到巨大的损害。如果疫苗问世，那么经济重振当然会加速；如果疫苗迟迟不问世，那么负债会继续加重，财政情况会迅速收缩，最贫困家庭将面临无可估测的威胁。