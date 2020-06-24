少女示威被捕遭警察捏胸羞辱精神受创曾三次试图自杀

香港警察暴行罄竹难书，一名17岁少女参加示威活动被捕后，遭女警捏她的胸部好几次，更有女警近距离靠近她赤裸的胸部和下体，以粗言秽语羞辱她。她事后确诊创伤后压力症候群（PTSD），并曾三度尝试自杀但获救，需入住精神科病房。警方发言人指，事主可向警察有关部门投诉。

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反修例运动期间，香港警方屡被指控以性暴力侵犯、羞辱示威者。去年9月25日在沙田新城市广场被捕的一名17岁女学生22日出席记者会，对警方作出上述的指控。

受害人K同学（化名）在 Stand With You 创办人吴傲雪及社总理事陈虹秀、外务副会长张志伟陪同下见记者。K同学忆述，她当日被捕后带上警车期间，警员不断以侮辱女性的粗口辱骂她，有女警“捏”她的胸部数次。她马上大叫“唔好捏我个胸”，有群众发现，该名女警才收手。

她被带到沙田警署后，曾多次要求去厕所但不获理会，她向警员表达去厕所是基本人权，但女警冷笑回应，“现在你是犯人，所以你的自由是由我们话事”。在警署，K同学被索带反锁逾一小时才松绑和获准去厕所，而去厕所时女警全程直视，她感到羞辱。她曾6次提出要求致电家人和律师，但均未有警员理会，最终她在整个被捕过程都未能打电话通知家人。

警察其后向她进行三级搜身，她先要脱去所有上衣，搜查完上半身后，再脱去下身衣物全身赤裸。K 同学指，有女警在搜身过程将头靠近她的胸部和下体，并以侮辱的说话羞辱她。K同学感羞耻和无尊严，“好似被人当成一只动物”被打量。

她事后确诊创伤后压力症候群（PTSD），并曾三度尝试自杀，其中一次她曾试跳轨但获救，之后需入住精神科病房。她认为警方将被捕人士当作发泄仇恨工具，以性暴力侵害被捕人，“是想侮辱、摧毁我哋，希望我哋冇专严，希望我哋灭声，甚至后悔自己发过声指责警方同政权不公。”

她批评，警方从来没有为滥权滥暴负责 ，她不会以当事人身份向警方投诉，因为她害怕投诉后，反会被警方再次拘捕。

曾报称被遇警员性暴力对待的 Stand with you 创办人吴傲雪则指，组织至今已收到50位以下曾受警方性暴力对待的受害人求助，但无披露确实数宗受害人当中有男有女，最大年龄只有20多岁，主要曾遇警方言语暴力和不合理身体接触。她表示，全部受害人均在事后深受情绪困扰影响，对于自己未能反抗性暴力感到内疚，部分人因此更患上抑郁症、创伤后压力后群和焦虑症等。

她又表示，受害人当中有超过一半被控袭警，包括 K 同学，质疑控罪是警方的报复行为，她多次呼吁市民不应对任何受害人评头品足，反而应该鼓励他们、与其同行。

社总理事陈虹秀批评，K同学在被捕后要三级搜身“极不合理”，过去社工接触过的案件中，只有藏毒类案件或会进行三级搜身，K 当时亦未有伤害自己，身上无危险品或与案件有关的证据，三级搜身根本无需要。她又批评，警方未有在未成年的人士在被捕后，安排家人、律师或社工陪同三级搜身，已足以造成心理创伤。

她又质疑社署未有就K同学的事件主动介入和提供支援，指根据“保护儿童免受虐待多专业合作程序指引”，社置有责任主动介入并召开“多专业个案会议”，并要求警方参与，确立案件是否构成性侵犯，但过去一年，仍未见社署有采取上述行动。

社总会外务副会长张志伟则希望是次 K 同学公开她的经历，可以鼓励其他受警方不合理对待的受害人勇敢面对。社总强烈要求警方必须尊重被捕人的合法权益，停止任何形式不合理行为，并促请社署支援有需要的受害人，特别是未成年人士和精神上无行为能力人士；社总又呼吁，如有市民有 K 同学被捕时的影片，可向社总提供。

警方回覆网媒立场新闻的查询时称，致力保障被捕人士的尊严、私隐和权利，并会以合理性及相称性的原则，根据当时环境及视乎个别情况而决定羁留搜查的级别，“任何人士如认为于警方处理任何事件时受到不合理对待，可向投诉警察课作出投诉，投诉警察课会考虑相关证据，按既定程序公平公正处理”。