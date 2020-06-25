丁家喜与许志永亲友称两人已正式被捕

中国的新公民运动重要人物丁家喜与许志永的亲友6月25日通过法新社表示，两人已经正式被逮捕。此前丁家喜与许志永已有被拘经历。

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丁家喜与许志永呼吁推动中国宪法改革，批评政府腐败，两人在2019年年底于厦门参加了一场私人聚会，主要参会者是律师与民运人士，他们当中的大部分都被传讯，总部设于美国华盛顿的协会“中国人权捍卫者”表示，丁家喜和许志勇12月26日被拘禁。法新社6月25日报道称，两家都表示现在已经与他们无法取得联系。

丁家喜毕业于北航飞机制造专业，此后在中国多家著名航空工业公司任工程师。他在90年代起转做律师，主攻公司相关法律纠纷，有着极为强烈的政治改革与反腐败诉求。此后从登记律师册上除名。丁家喜的妻子罗女士对法新社表示，丈夫被指控煽动颠覆国家政权，并称丁家喜的亲姐妹已在本周二收到了其正式被逮捕的书面文件。罗女士对法新社表达了6个月未见丈夫的担忧情绪，更表示，担心丈夫受到折磨。

与此同时，法新社引述民运人士消息称，许志永的家人也已在上个星期六收到了来自山东警方的消息，告知家里称，许志永已经正式被逮捕，被捕理由“和丁家喜应该相同”。民运人士华女士表示，和许家保持着密切联系，许家仍在等待官方通知许志永的正式罪名。