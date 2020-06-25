路透社：美国将华为海康等20家顶尖中企列入受军方支持名单

据路透社周三（6月24号）根据看到的一份文件独家报道，特朗普政府已经决定将包括电信设备巨头华为和视频监控公司海康威视在内的20家中国顶尖企业列为中国军方拥有或控制的名单。白宫未说明是否会制裁名单上的企业，但评论认为这为美国实施新的金融制裁奠定了基础。

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除了华为，海康，美国政府声称得到中国人民解放军支持的20家公司包括中国移动通信集团、中国电信集团以及飞机制造商中国航空工业集团公司等，从名单上看，20家企业涵盖通讯移动，航天，船舶重工，电子科技，核工业等多个领域。报道称，名单是由美国国防部起草，一位不愿透露姓名的美国国防部官员证实了这份文件的真实性，并表示文件已经递交给国会。

在华盛顿和北京在技术、贸易和外交政策方面的紧张局势不断升级之际，五角大楼受到美国两党议员要求公布这份名单的压力。去年9月，美国联邦参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）和共和党籍联邦参议员柯顿（Tom Cotton）致函国防部长艾斯珀（Mark Esper），表达对北京征募中国企业以利用新兴民间技术于军事用途的关切。

1999年的一项法律授权国防部编制一份由中国人民解放军“拥有或控制”的公司名单，这些公司从事提供商业服务、制造、生产或出口。

五角大楼的清单并不会引发制裁，但该法案称，总统可以宣布国家进入紧急状态，这样他就可以惩罚名单上任何在美国运营的公司。

中央社报道，白宫并未说明是否会制裁名单上的企业，但表示白宫视这份清单为“对美国政府、企业、投资人、学术机构及志同道合伙伴针对与这些实体的伙伴关系进行尽职调查时的有用工具，尤其这份清单还越来越长”。

路透社指，华为、海康威视、中国移动、中国电信、中国航空工业集团公司、白宫和中国驻华盛顿大使馆没有立即回应置评请求。

据中央社分析，这份清单可能加深美中之间的紧张关系。这两个全球最大经济体因对2019冠状病毒疾病（COVID-19）处理方式，以及中国强推制定香港版国安法等议题，诸多摩擦已在今年更形恶化。

清单上的20家企业包括：

中国航空工业集团公司 ，中国航天科技集团公司 ，中国航天科工集团公司，中国电子科技集团有限公司 ， 中国南方工业集团公司，中国船舶重工股份有限公司，中国船舶集团有限公司，中国兵器工业集团有限公司，杭州海康威视数位技术股份有限公司，华为技术有限公司，浪潮集团，中国航空发动机集团，中国铁建股份有限公司，中国中车股份有限公司，南京熊猫电子股份有限公司，中科曙光，中国移动有限公司，中国广核集团，中国核工业集团公司，中国电信集团有限公司

上周，美国总统特朗普签署“2020年维吾尔人权政策法案”，允许行政部门制裁压迫维吾尔族穆斯林的中国官员，中国为此扬言报复。提出维吾尔人权法案的共和党籍参议员卢比奥（Marco Rubio）声明指出，这份清单“是一个开始，但令人遗憾地是不足以警告美国人民，支持中国政府和中国共产党活动的国有和国家掌控企业正威胁美国经济和国家安全”。

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二表示，美国政府认为一项阻止全球厂商向中国华为供应芯片的新规已无漏洞可钻，美国将“强力”打击一切违反这项禁令的企图。