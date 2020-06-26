吴胜利卸任海军司令三年半后传被“审计”

据“香港01”报道，吴胜利卸任解放军海军司令三年半以来，多次传出他被调查的消息，最近又有中共红二代上传照片显示：中央军委审计署6月初启动针对前海军司令吴胜利任职期间履行经济责任情况的审计工作，受到关注。

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据香港明报报导，中央军委办公厅日前亦印发《军队领导干部经济责任审计规定》，7月1日实施，规定对解放军和武警部队担任领导职务、负有经济责任的“一年内离任”或“离任不满一年”的军以上领导干部进行审计。由于这次审计到7月中旬才结束，吴胜利是否真的“有事”尚待观察。如果现年75岁的吴胜利被证实受到调查，可说是追溯至14年前，吴胜利是于2006年8月至2017年1月出任海军司令。

消息人士上传的照片显示，审计组为此次审计工作，特设有两个举报电话，及4个专用举报信箱。信箱被分别放置在海军地面作战指挥中心一层大厅西侧、海军黄楼主楼2层至3层楼梯东侧、海军原第三幼儿园大门西侧，和海军装备部北楼战士宿舍楼东侧。

有军方人士分析，中央军委审计署针对吴的审计并不寻常。该人士透露，吴胜利任海军司令时期，恰逢中国自2002年开始的海军大发展时代，其任内不仅迎来中国首艘航母辽宁舰服役，更有诸多新型护卫舰、补给舰下水，“但总的来说，在18大以前，海军方面是存在比较严重的贪腐问题”。该人士认为，军委审计署对吴任内展开审计可能与此有关。

在吴胜利任内，2014年11月，曾发生海军副政委马发祥中将在海军大院跳楼自杀事件。当时内地微博传马患有抑郁症，吴胜利也有出席马的丧礼。2018年6月，中纪委国家监委网站公布中国船舶重工集团总经理孙波涉嫌严重违纪违法受查，半年后孙被开除党籍和公职，去年7月孙被以受贿及国有公司人员滥权两罪名判监12年。今年5月12日，同为中船重工的董事长胡问鸣因涉严重违纪违法被审查调查。中船重工为两艘航母辽宁舰、山东舰以及多型护卫舰、核潜艇等主力现役舰艇的建造工厂。