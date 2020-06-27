不堪丧女打击陈方安生80高龄宣告退出政治工作

现年80岁的陈方安生26日发表短暂声明，宣布退出政治生涯。陈太在声明中提及她的女儿上月猝然离世对她造成沉重打击，决定从公民及政治工作退下来，过较平静生活。陈太同时表示，北京对香港民主自由步步进迫已如项上悬刀，寄语年轻人要继续守护香港的核心价值。

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从港英时代“过度”至特区政府仍稳坐一人之下万人之上政务司司长职位（港英政府官阶为布政司），陈方安生自从57岁的女儿陈慧玲上月28日离世后，陈太一直未公开露面，到26日以155字声明交代淡出政坛的决定。2月年届80岁的陈太在声明提到，很久以前答应儿女，满80岁后会从公民及政治工作退下来，过较平静生活，最近女儿陈慧玲猝然离世，对她造成沉痛打击，“我需要一些时间和空间哀悼和复原，更加珍惜与家人特别是孙女们和女婿共聚天伦的时光”。

陈太续指，会一如既往以香港为家，在声明结尾寄语年轻人要对前途保持希望，以守法与和平的方式继续守护这个城市的核心价值。

对于陈太在国安法通过前引退，中大政治与行政学系副教授马嶽告诉苹果日报，可能陈太认为国安法通过后不适合再做国际游说。他指陈太曾到美国、德国游说外国关注港府情况，但现时香港社会不知道国安法的“法网”有多阔，陈太的政治能量和强项在于外国联系，所以或因此而告退。

去年8月香港修例风波正盛之时，陈方安生遭中共中央政法委点名为“祸港四人帮”，新华社亦发文批评陈方安生为双面人、紧抱外国大腿、收取祸港势力黑钱。

陈方安生发声明后，环球时报随即转载消息，并指有网友对此在Facebook留言痛批陈方安生“为自己曾做过的事负上责任先，搅乱香港后一句退下就想翻篇”、“国安法一出，牛鬼蛇神即现形”、“不退就抓起来”。

陈方安生与北京的“蜜月期”在2001年结束，她当时以私人理由宣布请辞政务司司长一职，但官场盛传她与时任特首董建华关系恶劣，时任国务委员的钱其琛曾召陈太上京，事后陈太就宣告请辞。

陈方安生请辞后，曾在2007年出山参加立法会港岛选区补选，最后她击败主要对手叶刘淑仪当选，后于2008年9月30日卸任。

民主党前主席刘慧卿指明白和支持陈太，会尊重每个人就家庭和处境作的决定，她明白很多市民想继续捍wei香港的高度自治和自由，但同时寄语大家，未来做的事可能有很严重后果，因此任何人做任何决定都会尊重。