专家警告如果发生第3次世界大战 最有可能的热点就是台湾

在美中紧张加剧之际,台海上空也布满乌云,近来中国军机频繁进入台湾空域遭台湾军方驱离,其密集程度已经引发对台海安全的高度关注。美国之音引述观察认为,台湾是美中最根本分歧所在,也是可能引爆两国军事冲突的最主要议题,美台最急迫的合作领域是军事和防务,因为“如果发生第3次世界大战,最有可能的热点就是台湾。”

一些观察人士认为,台湾是美中最根本分歧所在,也是可能引爆两国军事冲突的最主要议题,美台最急迫的合作领域是军事和防务,因为“如果发生第3次世界大战,最有可能的热点就是台湾。”根据台湾国防部的公开记录,过去两星期来中国战机已经8次进入台湾西南空域,次数之密集被认为极不寻常,如果这种情况持续,台海发生冲突的风险也会增加。

据该报道,在新冠疫情中,中国却在台湾、南中国海、东中国海及中印边境采取咄咄逼人的军事作为。新加坡国际战略研究所亚太安全资深研究员尤安·格雷厄姆(Euan Graham)认为,这种同时在几个场域开展行动的“大胆和敌对性”行动,是北京“战略性机会主义”的表现,显示它对发生风险有“高容忍度”,对于自己在印度或其他地方越来越不受欢迎也毫不在乎。

不过中国政府称,台湾是中国不可分割的一部分,不容任何外来干涉,中国国防部发言人吴谦大校星期三在例行记者会上警告,“美方频繁打台湾牌,想通过‘切香肠’的方式来危害中国的主权和领土完整,这完全是痴心妄想。”

在中国的军事压力加大之下,华盛顿智库大西洋理事会安全战略重心副主任克罗尼(Matthew Kroenig)认为,目前美台之间最重要的合作领域是军事和防务,“因为如果发生第3次世界大战,最有可能的热点就是台湾”。

目前是乔治城大学外交学院政府系教授的克罗尼说,虽然美国对台湾有安全承诺,但那不是正式防御条约,中国共产党可能认为它比美国对日本和韩国同盟条约的承诺要来得更弱。曾在五角大楼和中情局任职的克罗尼专长是军控事务,对中国的军力发展极为注意。星期三(6月24日),他在全球台湾研究中心一场网络讨论中指出,近年来中国军力大幅扩张,有反舰导弹及潜水艇等让美国更难以防卫台湾的能力,因此美台应该在防务上增加合作,协调彼此的策略与能力,确保台湾发展的军事能力足以让中国共产党难以对台湾使用武力。

据该报道说,最近才发表新书《重回大国竞争:从古老世界到美国与中国的民主和威权对比》(The Return of Great Power Rivalry: Democracy Versus Autocracy from the Ancient World to the U.S. and China) 的克罗尼在关于这本新书的讨论中提到,他在写作过程中发现,许多民主原本都是规模较小的国家,但后来都有“爆发性力量”而增长到更大的规模,例如古希腊的雅典、罗马,以及美国本身都是如此。

报道引述美国乔治城大学外交学院政府系教授的克罗尼说,“所以在书中,有点故意且挑衅地,我写道,台湾的长期远景可能甚至比中国共产党更好。我们见过小的民主体制从小规模到后来他们自己成为领先强权,甚至还推翻原先更强大的独裁对手。”