中国忽曝冒名顶替上大学许多案 直刺社会敏感神经 问怎么赔

中国近来连续曝光几起多年前被冒名顶替上大学的事件，媒体关注当事人“被偷走的人生”该如何赔偿，一般民众则质疑，社会本就不公平，没想到连应当最公平的大学入学考试都不可信。中国官方许诺对冒名顶替入学，零容忍严查处。

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据中央社今天报道称，中国冒名顶替上大学层出不穷，触动社会敏感神经。中国近来连续曝光几起多年前被冒名顶替上大学的事件，民众质疑“没想到连应当最公平的大学入学考试都不可信”。

根据南方都市报11日报导，出身农村的陈春秀，16年前大学入学考试（大陆称“高考”）落榜，日前她打算报考成人教育学校填补心中的遗憾，却在填写报考资讯时发现，“陈春秀”已经在山东理工大学就读过还顺利毕业，原来，16年前，她已被另一个“陈春秀”冒名顶替上了大学。

19日下午，山东省教育厅发布通告称，对冒名顶替入学，零容忍严查处。

该报道称，才过了几天，另一名叫苟晶的女子，22日在山东教育厅网上信访受理平台实名检举，说她曾在1997年和1998年连续两年在山东高考中被冒名顶替。她在检举信中说，1997年的顶替者是她高三班主任的女儿，而这名班主任曾经在2003年跟她忏悔道歉。相关部门回应已介入调查此事。

根据南方都市报19日报导，从2018年至2019年，山东省的14所大专院校就排查出242人涉嫌冒名顶替他人上大学，其中山东广播电视大学涉嫌冒名顶替的135人。

尽管多所学校表示，学历清查公示后无人向学校提起异议。但许多媒体质疑，山东已经清查了，其他省分呢？“中国到底还有多少人被冒名顶替”成为话题。

陆媒这几天热议，连央视主持人康辉都曾在自传中说，自己当年考大学险些被别人顶替。当年康辉填报的志愿是北京广播学院（中国传媒大学前身）。当时的河北省，他和另外两人都通过了专业、文化课考试，且自己成绩最好。但等待许久后，却拿到其他学校录取通知书。后来在其父亲追查下得知，自己的成绩被竞争者的父亲以职务之便瞒报，幸好及时发现与处理。

中央社说，冒名顶替事件在中国社会不断发酵，引起了民众的愤怒，因为在中国这个特权社会，教育尤其是大学入学考试，被认为是少数能公平改变命运的管道；网友的反应认为，冒名顶替上大学是“欺负贫穷人、老实人”，更可议的是，公务人员在其中扮演了协助的角色。

人民日报对此事发声，26日刊文指出，“只有告慰每一起顶替事件中的受害者，才能让高考公平不被践踏，让‘读书改变命运’真正激励寒门学子”，并称“教育公平不容冒名顶替蚕食玷污”，要求对冒名者和配合违法者追究责任。深圳新闻网的评论则质疑：冒名顶替这一程序如何暗箱操作？参与链上都有哪些人？“发现一起，查处一起，才能维护教育公平这一不容逾越的底线。”

该报道称，大学入学考试存在弊端，再次触动中国“社会不公”的敏感神经。在社群平台上，一名网友说：“高考是改变穷苦百姓的唯一一条出路，要是这个出路被有钱或者有权的人拦著了，那就是千千万万的普通人都出不了头了！”