中国趋强硬 或划港台红线威胁美国贸易协议

北京方面已开始悄悄向华盛顿传递一个信息：美国在中国视为禁区的问题上施压，可能会危及中国根据第一阶段贸易协议对美国农产品和其他出口产品的采购。

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据路透社引述报道指，中国告诉美国，越过“红线”贸易协议就危险了。

路透社引述华尔街日报周五消息称，中国告诉美国，“越过红线”将威胁到双方的贸易协议。

该报报导称，中国私下告诉美国，“干涉”香港和台湾等事务，可能危及中国根据中美第一阶段贸易协议对美国商品的采购。

华尔街日报进入报道称，北京方面已开始悄悄向华盛顿传递一个信息：美国在中国视为禁区的问题上施压，可能会危及中国根据第一阶段贸易协议对美国农产品和其他出口产品的采购。

中国领导人指责华盛顿方面干预香港和台湾等事务。美国参议院周四一致通过一项法案，将对破坏香港有限自治权的中国官员、企业和银行实施制裁。目前中国正推动在香港实施全面的国家安全法，而台湾则被北京视为中国的一部分。

根据北京方面对会谈的官方报道，上周在夏威夷与美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)会面时，中国最高外交官杨洁篪提出了这些问题，此外中国对美国总统特朗普上周签署的一项法案表示“强烈不满”。该法案要求制裁被认为对在中国西北部新疆地区大规模关押维吾尔族穆斯林负有责任的中国官员和实体。