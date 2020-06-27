中国驻澳领事传被澳警方查 中官媒斥“碰瓷”

澳大利亚昆士兰州警方对中国驻布里斯班总领事徐杰展开调查，指他涉嫌煽动暴力威胁昆士兰大学的学生帕夫卢。帕夫卢声称，徐杰去年7月25日的公开声明，将他描述为“分裂主义者”，使他易受死亡威胁和攻击。中国官媒斥上述说法是“碰瓷”。

广告 继续浏览后续

据世界日报今天报道称，威吓昆士兰大学学生? 驻澳领事徐杰被查，中官媒斥“碰瓷”。

澳大利亚新闻网引述警方发言人25日证实相关消息，但未透露细节，仅指在收到帕夫卢正式投诉后展开调查，并拒绝对此事进一步置评。

帕夫卢曾于去年7月24日，与15至20名学生参与静坐，支持香港的反送中活动。其后约200名中国留学生包围静坐的学生，双方发生冲突。据该报道，徐杰事后发表公开声明，指该场集会是“反华分裂活动”。环球时报点名指帕夫卢是集会主办人。帕夫卢事后在社交网站遭受辱骂及死亡恐吓，遂告上法庭，申请颁令要求强制徐杰收回言论及向他道歉。

据中国官方的观察者网，中国驻布里斯班总领事发言人在表态中并未对点名任何人，只是对“极少数别有用心的人”加以批评。该报道质疑帕夫卢不满被停学，“赖上”中国了。

帕夫卢早前收到学校通知，被勒令停学两年至2022年。校方对他作出11项指控，包括以煽动性言论、具威胁意味的行为，制造混乱的抗议活动等，考虑举行闭门听证会决定是否开除其学籍。事后有人发起网上联署，要求校方撤销处分。

据澳洲新闻网报道，帕夫卢不满校方处理结果，已正式起诉昆士兰大学校方和两名校长，并索赔。

据观察者网说，昆士兰大学否认校方处理与中国有关。据报道称，中国驻澳洲大使馆去年7月27日发布了中国驻洲使馆发言人表态：“我们认为，中国驻布里斯班总领馆发言人7月25日有关表态是恰如其分的。任何对该表态的误读和过度反应是令人遗憾的，也是不可接受的。”