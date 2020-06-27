中港齐指美国制裁中国高官是错误

针对美国宣布因涉港问题对相关中方官员实施签证限制措施，中国驻美使馆发言人表示，中方坚决反对美方的错误做法。奉劝美方立即纠正错误，撤销有关决定，停止干涉中国内政。香港特区政府周五晚上回应美国参议院通过《香港自治法案》称，对此表示“强烈反对”，又指法案的制裁对香港的金融机构不具法律效力，促请美方“以负责任的态度行事”。据本台在香港特约记者甄树基报道，彭博社的专栏作家则引述美国国务院官员指，涉及官员少于10个，但指今次措施，只是美国惩罚中国的众多措施中的第一步。

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据路透社今天报道说，中国驻美使馆发言人称美国因涉港问题对中方官员实施签证限制是错误的，应立即纠正。中国驻美使馆官网周六刊登发言人谈话称，香港事务纯属中国内政，不容任何外部势力干预。中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。

据该发言人说，“美方没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。”发言人称，中方将继续采取坚定有力的措施，坚决维护国家主权、安全和发展利益。

美国国务卿蓬佩奥周五表示，美国将对据信对限制香港自由负有责任的中国官员实施签证限制，他没有点名所涉官员。

中国将于周日至周二(28至30日)召开全国人大常委会会议，预计会议将通过港区国安法草案。香港基本法委员会副主任谭惠珠周五在一个电台节目表示，有关草案已经在香港完成谘询，预料周日起召开的全国人大常委会会议，有很大机会将表决通过。

此外，美国参议院周四通过“香港自治法案”，将对支持中国限制香港自治的个人或企业实施强制性制裁，以此回应北京实施涉港国安法。议案包括对被发现与支持打击香港自治的任何人有业务往来的银行实施二级制裁，这可能会切断这些银行与美国的银行的联系，并限制它们进行美元交易。该消息令香港股市恒生指数.HSI周五受压下跌近1%，港元拆息亦走软。

香港特区政府周五晚上回应美国参议院通过《香港自治法案》称，对此表示“强烈反对”，又指法案的制裁对香港的金融机构不具法律效力，促请美方“以负责任的态度行事”，避免采取可能会影响金融机构正常运作及众多客户的举动。

政府发言人表示，“我们敦促美国国会立即停止干预香港的内部事务。该法案及所谓的‘制裁’完全不能接受，只会损害港美之间的关系和共同利益。”据该发言人指，“在该法案中提及国会对香港事务作出的评论，许多具有严重误导性，更毫无事实根据。”发言人又强调，自回归以来，香港一直严格按照《基本法》的规定实行“港人治港”、高度自治，“一国两制”原则得到全面和成功落实。

据路透社今天报道说，中国将于周日至周二(28至30日)召开全国人大常委会会议，预计会议将通过港区国安法草案。香港基本法委员会副主任谭惠珠周五在一个电台节目表示，有关草案已经在香港完成谘询，预料周日起召开的全国人大常委会会议，很大机会表决通过。