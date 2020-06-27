人大常委会议将登场 港媒：国安法最慢7月生效

中国全国人大常委会28日起将连续3天举行会议，香港人大代表叶国谦27日表示，相信此次会议上将就“港区国安法”进行讨论及表决。另有报导指出，新法不迟于7月1日生效，具象征意义。

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《明报》报导，13届全国人大常委会第20次会议将于28至30日举行，港区人大代表、行政会议成员叶国谦上午出席香港电台节目时说，他中午将启程赴京，准备列席人大常委会会议。他称以往通常只有2至3名港区人大代表获准列席会议，但这次有10名代表列席。

叶国谦认为，“港区国安法”在此次会议将被安排在“其他议程”中审议，估计会议通过国安法前会公开条文，但微调空间应该不大，他并相信针对违法行为的刑罚规定会有阻吓性。

根据日前公布的“华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法（草案）”主要内容说明，港区国安法对发生在香港的分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全等4类犯罪行为的具体构成和相应的刑事责任，作出了明确规定。

叶国谦在节目后接受访问时表示，若于7月1日前通过港区国安法，想在七一游行中展示或挥舞“港独”旗帜或英、美国旗的人要想清楚，因为这「“定触犯港区国安法”，但他目前不确定警方会否即时执法。

香港《苹果日报》则引述消息人士说，人大常委会预料最快28日公布“港区国安法”条文，30日表决加入香港「基本法」附件三，同日在香港刊宪，新法不迟于7月1日生效，北京中央派驻香港的国安公署同步挂牌成立。

报导说，另有消息指，北京目标是在7月1日或之前通过后随即实施“港版国安法”，在主权移交23年之际创造“二次回归”象征式效果。