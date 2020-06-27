北京指示香港避免用“双重效忠”法官审理国安案件

人大常委法工委副主任张勇日前在香港出席座谈会时指出，拥有外国国籍的法官，将出现“双重效忠”的问题，因此不应该处理国安法的案件。他又说，没有其他国家容许外国人审理危害国家安全的案件。张的说法似乎与特首林郑月娥早前的讲话相互矛盾，林郑曾经说过，要摒除外籍法官处理国安法案件是“不切实际”的。

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张勇在中联办举行的座谈会上说，香港的领导人必须避免指定外籍法官，因为他们可因为“双重效忠”而影响他们的裁决。

一般相信，香港国安法将在6月30日在人大常委会议表决通过，然后将立即生效，全部的条文之后才会公开，而根据香港保安局局长李家超，实施当日香港即会执行。

李家超24日说：“根据人大的决定，当草案通过后在香港公布生效，所以在公布生效的日期，就成为香港法律，因为已放入基本法附件三内，成为适用于香港的全国性法律。在公布那天，法律当然有效。”

张勇在23日举行的座谈会发表上述的讲话，但其讲稿内容在翌日才公布。张的讲话似乎与林郑月娥早前的讲法大相径庭。林郑之前曾经表示，排除外籍法官是不切实际的，她会与香港首席法官洽商之后，列出一张法官名单去处理有关的案件，而不是指定某一个法官去审理某一宗案件。

南华早报引述全国港澳协会副会长刘兆佳说，张勇同林郑月娥之间的矛盾似乎暗示，北京并不赞同林郑对批评者的怀柔态度，“建制派阵营内有人试图减低国安法的影响，但北京所要的，却是真正的阻吓效果”。

张勇表示，在大多数国家，法官任命都是一个政治过程，与司法独立没有关系，如美国联邦最高法院法官都是由总统提名，国会表决通过，再由总统任命。然而张并没有指出美国的国会是经过民主选举选出，而总统更是由全民一人一票选出。