北京疫情 专家指不是动物病毒或武汉毒株导致 检测超过234万人

据中国疾控中心表示，北京这次新冠肺炎疫情流行的新冠病毒，排除动物病毒外溢和武汉流行毒株导致的可能性；大规模检测显示，与新发地批发市场无关的人群感染率极低。据北京官方说，6月12至22日，对重点地区、重点人群累计采样达294.8万人，累计检测量达234.2万人，粗阳性率为1.2/1万。

广告 继续浏览后续

据中央社消息，当局分析北京疫情，排除动物病毒或武汉毒株导致。据分析显示，北京本次疫情流行的新冠病毒为L基因型欧洲家系分支I，比当前欧洲流行同型毒株更“老”；可以排除由动物病毒外溢传染人，也排除今年4月前北京本地传播毒株或武汉流行毒株导致本次疫情。

这份文件说，这次疫情在北京新发地批发市场的传染模式，推测主要为人与人之间直接接触传播以及经物品表面污染的间接接触传播。对于疫情趋势，文件提到，虽然最近发现若干与新发地市场无关联、感染来源尚待进一步调查的病例，提示后续防控有一定的复杂性；但北京开展大规模人群检测结果显示，与新发地市场无关的人群感染率极低；在北京加强监测和扩大社交距离的防控措施下，疫情进一步传播风险低。北京疫情近期有望得到控制。

文件提到，北京对确诊病例的密切接触者、新发地批发市场暴露者、中高风险地区的人员采取隔离和核酸检测。6月12至22日，对重点地区、重点人群累计采样达294.8万人，累计检测量达234.2万人，粗阳性率为1.2/1万。