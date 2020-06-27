印度反华加剧旅馆餐饮多拒中国客

随中印边境冲突持续，印度国内的反华情绪也不断高涨。据《印度斯坦报》报导，印度德里旅馆和餐饮业所有者协会（DHROA）表示，由于业界对中国的行为感到愤怒，协会内3000家旅馆都会拒绝接待来自中国的客人。DHROA秘书长Mahendra Gupta进一步表示，协会内的商家会同时停止使用中国货，以响应印度全国贸易商总会（CAIT）日前宣布，要抵制中国商品的呼吁。

广告 继续浏览后续

据东森新闻今天报道称，印度反华加剧！德里3000家旅馆“拒绝接待中国人”。

据了解，印度德里旅馆和餐饮业所有者协会成员包括德里全市约3000间，平价、经济型的旅馆，总共有7.5万间客房，都会遵守DHROA指引，拒绝为中国旅客提供住宿。但《印度斯坦报》报导也提到，自新冠肺炎疫情爆发后，印度3月起陆续实施封锁措施，导致目前德里市内的旅馆，都还未完全恢复营运。

中印边境冲突自5月起升温，6月15日惊爆3名印度官兵遭解放军用乱石打死后，双方冲突持续扩大，伤亡人数也众说纷纭，有消息指印军有17人丧命、解放军有43人伤亡，而印媒印度电视台（Indai TV）指解放军在冲突中，共有5人死亡、11人受伤，并声称来源是引用陆媒《环球时报》。

据该报道，印度国家旅游部数据显示，2017年，中国大陆共有1.3亿人次出境旅游，其中仅有25万人前往印度旅游。陆媒报导认为，这可能与中国网络上，对于印度社会的负面形象报导有关。