国会两党议员联合提案：促使美国芯片生产企业回国设厂

鉴于美国的一些芯片生产企业将工厂设于国外，美国国会两党议员联手提出强化芯片国产议案，提供150亿美元联邦资金，奖助芯片制造企业或研发机构回美国设厂。

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虽然如微软、英特尔、美光等公司有在美国国内生产芯片，但台积电占有晶圆代工全球一半以上市场，且掌握最先进的制程技术，晶圆代工的重心已转入亚洲。由参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）与共和党重量级参议员柯顿（Tom Cotton）支持的这项议案，希望高科技产业链回到美国本土，促进美国晶圆代工产业成长。

这项提案除了计画拨款150亿美元，同时授权动用联邦50亿美元资金，协助企业生产攸关“重大安全且特殊功能的微电子产品”，这类产品将供联邦政府以及重大基建使用。

据路透社等媒体报道：此案原本是以附于国防授权法案做为修正案的形式提出，但一名参议员助理表示，此案在下周一将以单独议案提出，借此增加通过的机会。目前还很难保证此案可以过关，因为当下华府政治圈两党气氛正闹得很僵。

共和党参议员柯宁（John Cornyn）与民主党参议员华纳（Mark Warner）本月早些时候曾提另一议案，主张提供228亿美元的资助，鼓励半导体产品在美国本土制造，以因应对中国的战略性科技竞争。

美国半导体产业协会欢迎国会的这项提案，该协会说：“外国政府早已提供强力诱因，吸引先进芯片制程转到他们的国家设厂。”