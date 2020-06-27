把孟晚舟案与两加人间谍案相连 中国使馆批居心叵测

中国驻加拿大大使馆今天批评加拿大媒体故意把康明凯妻子的话报导为中国外交部表态，并声称中方将孟晚舟事件与康明凯、史佩弗案连系，“居心叵测，严重误导公众，违背职业道德”。据中央社根据中国外交部官网文字实录，中国外交部发言人赵立坚相关回应时，主动提起被中方逮捕的加拿大人康明凯的妻子也表示，“加拿大司法部长有权在任何时刻终止孟晚舟的引渡程序”。他并称这样做符合法治，“也有利于解决两位加拿大公民的问题。”

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据中央社今天报道称，中国驻加使馆指：将孟晚舟与康明凯案连系居心叵测。消息说，中国驻加拿大大使馆27日在官网以发言人名义发表声明，作上述表示。该声明称，中国是法治国家。中国司法机关依法独立办案。经依法审查，近日，加拿大籍被告人康明凯、史佩弗被中国检察机关正式起诉。二人犯罪事实清楚，证据确实、充分，根本不存在所谓“任意拘押”的情况。

据声明并指，孟晚舟事件是美国为了打压中国高科技企业和华为公司而策划的一起严重政治事件。加方充当美方帮凶，这才是“任意拘押”。声明并敦促加方认真对待中方严正立场，确实尊重法治精神和中国司法主权，停止就康明凯、史佩弗案发表不负责任的言论，停止透过搞“麦克风外交”对中施压。同时，加方应反省自身在孟晚舟事件上的错误，停止政治操弄，立即释放孟晚舟让她平安回到中国。

据中央社，孟晚舟是华为公司创办人任正非的女儿。加拿大警方2018年12月1日应美国要求，在温哥华机场逮捕正要转机的孟晚舟，她被控违反美国制裁伊朗的有关禁令。美国政府并提出要求将孟晚舟引渡至美国受审。孟晚舟被捕后，中方随即逮捕加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），指控两人从事间谍活动。北京市人民检察院第二分院与辽宁省丹东市人民检察院，则于今年6月19日以涉嫌为境外刺探国家秘密、情报罪，对两人提起公诉。

中国外交部24日的记者会上，有外媒询问，中方如何看待一些加拿大官员和法律专家认为，加拿大可以合法地释放孟晚舟，只不过这可能会损害加拿大的民主体系和司法公正。根据官网文字实录，中国外交部发言人赵立坚回应时，主动提起被中方逮捕的加拿大人康明凯的妻子也表示，“加拿大司法部长有权在任何时刻终止孟晚舟的引渡程序”。他并称这样做符合法治，“也有利于解决两位加拿大公民的问题。”

据该报道，加拿大“环球邮报”（The Globe and Mail）24日报导指出，中国过去不断否认，逮捕这两名加拿大公民和加拿大逮捕孟晚舟之间有任何关系，但赵立坚的说法，却公然地将两者连系起来。