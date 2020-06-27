欧盟拟从7月1日开始允许日本等18个国家人员入境

欧盟委员会在26日向结盟国提出劝告，希望从7月1日开始解禁来自日本等新冠病毒流行控制较好的国家人员入境。目前由于新冠病毒的流行，几乎所有的欧盟加盟各国对欧盟以外的国家的人员，除持有长期签证者外，原则上禁止入境。

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而欧盟委员会在26日向加盟各国提出劝告，研究允许日本等18个国家的人员进入欧盟加盟各国，欧盟委员会提出了自7月1日起“部分、分阶段解禁”的方针。

目前欧盟各国正在就此展开协商，拟从7月1日开始实行。如果入镜解禁，欧盟的解禁国名单将根据各国的疫情状况，每2周调整一次。

这些将被允许入境的国家包括日本、韩国、澳大利亚、加拿大等国，据说中国也在解禁的名单之内，但是据称欧盟将以来自欧盟的游客也被允许入境中国作为条件。

日本政府现已放宽了与越南之间的入境限制，搭载解禁后第一批日本企业相关人士等150人的临时航班，25日从成田机场起飞抵达越南云屯机场，预计到27日为止每日飞行1班，共运送约440人。现在日本也正在与泰国、澳大利亚、新西兰三国推进解禁磋商。

而对于美国、俄罗斯和巴西等疫情依然严峻、感染继续扩大的国家，目前欧盟将继续维持禁止入境的措施。26日当天，美国新增感染者超过4万例，超过以往单日新增感染者的最高纪录。