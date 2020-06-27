中国大陆社群媒体流传，唯一连任13届的中国全国人大代表申纪兰患染癌病，已于5月底送医，近日病危。中国国家禁毒委播出注明6月出品的申纪兰反毒宣传片，被指是间接澄清。申纪兰曾是山西的农民，自1954年出任中国全国人大代表后，至今从未落选，她曾公开表示“当代表就是要听党的话，我从来没有投过反对票”，因此被讽刺为“举手机器”、人大的“活化石”。

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据中央社消息，人大活化石申纪兰传病危，官方释出反毒片疑辟谣。

据中国大陆社群媒体流传，唯一连任13届的中国全国人大代表申纪兰罹癌，已于5月底送医，近日病危。消息至今未获官方证实，但中国国家禁毒委昨天却释出注明6月出品的申纪兰反毒宣传片。

该消息说，中国大陆社群网站近日流传申纪兰双眼紧闭、插著鼻胃管、呼吸器，躺在病床上的照片。微信朋友圈传言则称，申纪兰身边的工作人员透露，她在5月底因身体不适被海军总医院从北京送到河南安阳，之后转送至山西长治第一人民医院救治。据传言称，申纪兰是胃癌末期，因年事已高，医生不建议做手术，只会进行保守治疗。

中央社说，申纪兰病危的消息，至今仍未获官方证实，但中国国家禁毒委员会办公室官方微信公众号昨天则释出申纪兰谈禁毒的宣传影片。据申纪兰在影片中称，“吸毒是犯法的，不管是什么人，只要吸上这个东西，对社会不利，对家庭不利，家破人亡。要认真抓，要加强管，把（这个）吸毒坚决禁止了”。影片片尾注明为2020年6月出品。