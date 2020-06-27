称机密 解放军透露或在造核动力航母

负责大陆各型武器与军事装备的中共中央军委装备发展部最近发出一则采购讯息，内容是列为机密等级的“舰船核动力系统分析模型开发专案”，此一讯息透露出计划已久的核子动力航空母舰建造案已开始进行，但至今仍不知核动力航母是已于2018年起造的第3艘航母，或是近期才预备开始起造的第4艘航母。

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据中国时报今天报道称，解放军透露机密采购资讯，疑在建造核动力航母。消息指中国大陆首艘国产航空母舰山东舰去年12月17日在海南三亚军港交付，目前尚有第2艘国产航母在建，可能采用弹射式甲板，但仍使用传统动力。

虽然先前在新冠疫情紧急期间传出大陆可能暂停开发核动力航母的消息，但大陆官方与军方都未予证实。目前大陆疫情受控趋缓，许多原先因疫情耽误下来的案子持续恢复并加紧推进，加上美中关系愈加紧绷的趋势短期难以改变，建造核子动力航母的计划摆上日程也只是迟早的事。

该报道引据《多维新闻》指出，解放军这项有关核动力船舰装备采购讯息是发表于中共中央军委装备部所属的“全军武器装备采购资讯网”上，公告时间为2020年6月23日，共新增9条采购需求与53条采购公告，其中第8条是“舰船核动力系统分析模型开发专案单一来源公示”，被指为透露大陆正在建设核动力航母的资讯。报导说，“全军武器装备采购资讯网”于2015年初上线，是中共军方武器采购需求资讯的权威发布平台。这次公告的舰船核动力系统分析模型开发专案引起关注，其保密级别为“机密”，截止日期为2020年6月30日；另外第15条“小型动力装置核安全设计准则与系统模型开发校核研究”、第17条“电厂概率安全分析技术在核动力舰船适用性研究专案单一来源公示”、第50条“某核动力装置设计情况总结与GJB2529适用性评估”等，共有多项与船舰核动力相关，说明大陆军方正在着手舰船核动力系统的工作，很有可能正是外界猜测已久的核动力航母。

据消息说，最早传出大陆要建造核动力航母的消息，始自于2018年2月27日中船重工集团公司发布新的发展战略纲要中。后来《新华社》于当年11月报导“新型航母也已经在船台上有序建造”，首次确认大陆正在建造第2艘全新的国产航母，也是官媒首次确认大陆正建造其第3艘航母。

大陆军事专家李杰曾分析，大陆第3艘航母将直接从滑跃起飞跨越到电磁弹射，第4艘将在动力上有重大突破。大陆国防大学教授梁芳则表示，大陆可能越过蒸汽弹射，直接发展电磁弹射的航母，航母的动力系统也可能从常规动力变成核动力。港媒亦曾引述军方人士消息称，大陆最快在2021就会开始打造第4艘传统动力航空母舰，但核动力航母的核技术问题、舰载机与资金成本问题，使得新一代第5艘航母计划暂被搁置。大陆的专家认为，核动力技术难度高，最快也要到第5艘才会采核动力。

据该报道表示，目前大陆军方已有辽宁号和山东号2艘传统动力航空母舰，虽然另有10艘核动力潜舰，但大型军舰使用的核子反应炉比潜舰难度高了许多。如果确实与中国的航母计划有关，则意味着大陆的核动力航母已经启动相关研究制造工作，亦即大陆至少会有2艘航母同时建造，甚至同时在建航母数量可能达到3艘。